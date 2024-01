Edip Akbayram

Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi Bir çift öküz yeter mi ahha Memmet Emmi Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi Böyle baca tüter mi dehha Memmet Emmi *** Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi Çoluk çocuk uyumaz ahha Memmet Emmi Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi Aç insanlar yatar mı dehha Memmet Emmi *** Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi Bu tarla susuz tarla ahha Memmet Emmi Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi Daha zorla ha zorla dehha Memmet Emmi *** İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi İlçeye yolculuk var ahha Memmet Emmi Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi Yap tütünü sigara dehha Memmet Emmi *** On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi On çocuk arpa yiyor ahha Memmet Emmi Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi Beyler buna ne diyor dehha Memmet Emmi *** Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi Sen sıcakta yanarken ahha Memmet Emmi Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi Gölgede ki bilmiyor dehha Memmet Emmi *** Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi Ahha Memmet Emmi dehha Memmet Emmi

Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz *** Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz Dört karanfil verdik sana Her biri bir engin deniz *** Dağlarda kır çiçekleri Dağlarda kır çiçekleri Sevgi dolu yürekleri *** Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri Doğdu ülkemin üstüne Güneşten sıcak gözleri *** Dağda yanar bir top çiçek Dağda yanar bir top çiçek Hepsi bir yumruk, bir yürek *** Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek Bahar eylediler kışı Geceyi gündüz ederek *** Açlık, karanlık bir yandan Açlık, karanlık bir yandan Her taraf zindan mı zindan *** Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından Ateş yakıp ısındılar Elleri çözüldü kından *** Karadeniz, Karadeniz Karadeniz, Karadeniz Fırtınalar içindeyiz