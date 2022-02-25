Edip Akbayram

Merdo Şarkı Sözleri
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Sana bir gün olsun gülmedi hayat
Kaderi berbat Merdo, Merdo
Burası gurbet, burası gurbet
Kaderi berbat Merdo, Merdo
Burası gurbet, burası gurbet
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
***
Köprünün başında Merdo
Pusu kurarlar
Seni ararlar Merdo, Merdo
İzin sorarlar, seni kırarlar
Seni ararlar Merdo, Merdo
İzin sorarlar, seni kırarlar
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo, Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
***
Mahsuni yanıyor derdo
Bitti baharı
Bahar ayları Merdo, Merdo
Soldu dağları, yeşil bağları
Bahar ayları Merdo, Merdo
Soldu dağları, yeşil bağları
***
Gelme demedim mi Merdo
Dönme demedim mi?
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?
Vururlar seni Merdo Merdo
Söylemedim mi? söylemedim mi?