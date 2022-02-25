Metrisin Önü Şarkı Sözleri
Edip Akbayram Metrisin Önü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edip Akbayram Metrisin Önü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Metrisin Önü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edip Akbayram
Metrisin Önü
Tüm Şarkıları
-
Ben hep onyedi yaşındayım
Her ayak sesinde ürperirim
Demirkapının her açılışında
Göğsümün kafesine sığmaz yüreğim
Her türlüsünü tattım, acılarin ayrılıkların
Herşeye biraz alıştım
Bir seni beklerken kendimi yenemedim
***
Şu metrisin önü, bir uzun alan
Birtek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir, hücreme dolan
Birtek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir, hücreme dolan
Birtek seni sevdim, gerisi yalan
Gerisi yalan
***
Hücremdeyim, hasretinle yanarım
Senin için hergün, hergün ağlarım
Kanım hep içime akar kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Kanım hep içime akar kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Ona yanarım
***
Şu metrisin önü, bir uzun alan
Birtek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir, hücreme dolan
Birtek seni sevdim, gerisi yalan