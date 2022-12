Edip Akbayram

Ben hep onyedi yaşındayım Her ayak sesinde ürperirim Demirkapının her açılışında Göğsümün kafesine sığmaz yüreğim Her türlüsünü tattım, acılarin ayrılıkların Herşeye biraz alıştım Bir seni beklerken kendimi yenemedim *** Şu metrisin önü, bir uzun alan Birtek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir, hücreme dolan Birtek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir, hücreme dolan Birtek seni sevdim, gerisi yalan Gerisi yalan *** Hücremdeyim, hasretinle yanarım Senin için hergün, hergün ağlarım Kanım hep içime akar kanarım Beni anlamadın, ona yanarım Kanım hep içime akar kanarım Beni anlamadın, ona yanarım Ona yanarım *** Şu metrisin önü, bir uzun alan Birtek seni sevdim, gerisi yalan Senin hasretindir, hücreme dolan Birtek seni sevdim, gerisi yalan