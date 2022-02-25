Mutlaka Yavrum Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Mutlaka Yavrum
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Biz görmedik sen görürsün yavrum yavrum yavrum yavrum
Didişmeden geçen bir gün mutlaka
Yalansız dolansız bir dünyayı yavrum yavrum
Kuramadık, kurarsınız mutlaka
Boşa harcandı benim yıllarım
Boşa geçen yıllarıma yanarım
Affet beni ne olur yalvarırım yavrum yavrum yavrum yavrum
Yarın senin ellerinde güzel kur
***
Biz görmedik sen görürsün yavrum yavrum yavrum yavrum
Daha mutlu Türkiye'mi mutlaka
Kulun kula kul olmadığı bir yarın yavrum yavrum
Kuramadık, kurarsınız mutlaka
İliminle, kitabınla, aklınla
Ellerinle, dişinle, tırnağınla
İnsan olmanın verdiği onurla yavrum yavrum yavrum yavrum
Yüreğinle kur yarını güzel kur
İliminle, kitabınla, aklınla
Ellerinle, dişinle, tırnağınla
İnsan olmanın verdiği onurla yavrum yavrum yavrum yavrum
Yüreğinle kur yarını güzel kur