Edip Akbayram

Biz görmedik sen görürsün yavrum yavrum yavrum yavrum Didişmeden geçen bir gün mutlaka Yalansız dolansız bir dünyayı yavrum yavrum Kuramadık, kurarsınız mutlaka Boşa harcandı benim yıllarım Boşa geçen yıllarıma yanarım Affet beni ne olur yalvarırım yavrum yavrum yavrum yavrum Yarın senin ellerinde güzel kur *** Biz görmedik sen görürsün yavrum yavrum yavrum yavrum Daha mutlu Türkiye'mi mutlaka Kulun kula kul olmadığı bir yarın yavrum yavrum Kuramadık, kurarsınız mutlaka İliminle, kitabınla, aklınla Ellerinle, dişinle, tırnağınla İnsan olmanın verdiği onurla yavrum yavrum yavrum yavrum Yüreğinle kur yarını güzel kur İliminle, kitabınla, aklınla Ellerinle, dişinle, tırnağınla İnsan olmanın verdiği onurla yavrum yavrum yavrum yavrum Yüreğinle kur yarını güzel kur