Edip Akbayram

Yatar gül harmanı gibi Canımın dermanı gibi Yatar gül harmanı gibi Canımın dermanı gibi *** Her yanında çiçek açmış Binboğa ormanı gibi Her yanında çiçek açmış Binboğa ormanı gibi *** Nesine yar, nesine Ölürüm ben sesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine *** Canım sese mi geldin? Kadem basa mı geldin? Canım sese mi geldin? Kadem basa mı geldin? *** Sağ olsam, gelmez idin Öldüm, yasa mı geldin? Sağ olsam, gelmez idin Öldüm, yasa mı geldin? *** Nesine yar nesine Ölürüm ben sesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine *** Saçın yüzüne perde Yüreğim düştü derde Saçın yüzüne perde Yüreğim düştü derde *** Ayak üstü duramam Seni gördüğüm yerde Ayak üstü duramam Seni gördüğüm yerde *** Nesine yar nesine Ölürüm ben sesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine Bir daha vursa idi Nefesim nefesine