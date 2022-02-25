Nefesin Nefesime Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Nefesin Nefesime
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Yatar gül harmanı gibi
Canımın dermanı gibi
Yatar gül harmanı gibi
Canımın dermanı gibi
***
Her yanında çiçek açmış
Binboğa ormanı gibi
Her yanında çiçek açmış
Binboğa ormanı gibi
***
Nesine yar, nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
***
Canım sese mi geldin?
Kadem basa mı geldin?
Canım sese mi geldin?
Kadem basa mı geldin?
***
Sağ olsam, gelmez idin
Öldüm, yasa mı geldin?
Sağ olsam, gelmez idin
Öldüm, yasa mı geldin?
***
Nesine yar nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
***
Saçın yüzüne perde
Yüreğim düştü derde
Saçın yüzüne perde
Yüreğim düştü derde
***
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde
Ayak üstü duramam
Seni gördüğüm yerde
***
Nesine yar nesine
Ölürüm ben sesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine
Bir daha vursa idi
Nefesim nefesine