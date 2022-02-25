Edip Akbayram

Nem Kaldı Şarkı Sözleri
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Böyle parsel parsel bölünmüş dünya
Bir dikili daştan gayrı ne'm kaldı?
Dost köyünden ayağımı kestiler
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Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, nem kaldı?
Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, nem kaldı?
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Yiğitler geçinenler namert çıktılar
Sonra ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
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Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Mahzuni Şerif'im çıksan dağlara
Rast gelsem de avcı vurmuş manala
Doldur tüfeğini, beni yarala
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Bir yaralı döşten gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, nem kaldı?
Bir yaralı döşten gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, nem kaldı?