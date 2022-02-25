Unutamadıklarım Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Unutamadıklarım
-
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
***
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
***
Yaprak dala al yeşile yaraşır
Yaprak dala al yeşile yaraşır
Gayri bundan böyle vermem seni ellere
Seni ellere
Seni ellere
***
Yapraklara dallara
Yapraklara dallara
Yeşillere allara
Yeşillere allara
***
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara gülüm
Nice nice yıllara
***
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
Nice nice yıllara
-
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
Başın öne eğilmesin
Aldırma gönül aldırma
***
Ağladığın duyulmasın
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Ağladığın duyulmasın
***
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Dışarıda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
***
Dışarıda deli dalgalar
Gelip duvarları yalar
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Seni bu sesler oyalar
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
***
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Kurşun ata ata biter
Yollar gide gide biter
Mapus yata yata biter
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
**
Mapus yata yata biter
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
***
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Dertlerin kalkınca şaha
Bir sitem yolla Allah'a
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
Görecek günler var daha
Aldırma gönül aldırma
Aldırma gönül aldırma
Gönül aldırma
-
Tanrım bana ömür vermiş ömür vermiş
Boşu boşuna boşu boşuna
Vücuduma bir can girmiş bir can girmiş
Boşu boşuna boşu boşuna
Boşu boşuna
***
Su akar deryaya varır
Deryadan mayi çıkarır
Gökyüzünde yağmur olur
Gökyüzünde yağmur olur
Damlaları boşu boşuna
Boşu boşuna boşu boşuna
***
İsa Meryem'e mi kalmış
Musa asadan ne bulmuş
Süleyman bir sultan olmuş
Süleyman bir sultan olmuş
Saltanatı boşu boşuna
Boşu boşuna boşu boşuna
-
Kurumuş yeşil otları
Toprak olmuş umutları
Gökte mazi bulutları
Bu mezarda bir garip var, garip
***
Hızlı hızlı giden yolcu
Bu mezarda bir garip var
Bak taşına acı acı
Bu mezarda bir garip var, garip
***
İzi bile yok dünyada
Onu aramak beyhude
Ne gezersin bu ovada
Bu mezarda bir garip var, garip
-
Camların arkasında gece ve kar
Beyaz karanlıkta parlayan raylar
Umutsuz çaresiz sallanan eller
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
***
Umutsuz çaresiz sallanan eller
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
Kavuşulmamayı anlatıyorlar
***
Üçüncü mevkii bekleme salonu
Çıplak ayaklı bir çocuk yatıyor
Gece ve kar yine pencerelerde
Acı türküsünü mırıldanıyor
Acı türküsünü mırıldanıyor
***
Gece ve kar yine pencerelerde
Acı türküsünü mırıldanıyor
Acı türküsünü mırıldanıyor
***
Bir türkü söylüyorlardı içerde
Bu giden kardeşimin türküsüydü
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
***
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
***
Arkadaşlar bakmayın gözlerime
Bu milyonların gerçek öyküsüydü
-
Hasretinle yandı gönlüm
Yandı yandı söndü gönlüm
Evvel yükseklerden uçtu
Düze indi şimdi gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
***
Gelecektin gelmez oldun
Halimi hiç sormaz oldun
Yaralarımı sarmaz oldun
Yokluğundan soldu gönlüm
***
Gözlerimde kanlı yaşlar
Hasretin bağrımda kışlar
Başa geldi olmaz işler
Bin bir dertle doldu gönlüm
***
Aramızda karlı dağlar
Hasretin bağrımı dağlar
Çaresizlik yolu bağlar
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
Yokluğundan öldü gönlüm
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