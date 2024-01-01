Edip Akbayram

Ölüm Dediğin Nedir Ki Şu gecenin karanlığı Alamaz benim canımı Şu gecenin karanlığı Alamaz benim canımı *** Doğmazsan ey zalim güneş Yaratırım şafakları Doğmazsan ey zalim güneş Yaratırım şafakları *** Ölüm dediğin nedir ki? Aslı kalleşlik olsa da Bak sen de kulağını ver Serin esen rüzgârlara *** Ölüm dediğin nedir ki? Aslı kalleşlik olsa da Bak sen de kulağını ver Serin esen rüzgârlara *** Ucuz değil giden günler Büyük bedeli olmalı Ucuz değil giden günler Büyük bedeli olmalı *** Fermanımı yazmışım ben Aşar gider karanlığı Fermanımı yazmışım ben Aşar gider karanlığı *** Ölüm dediğin nedir ki? Aslı kalleşlik olsa da Bak sen de kulağını ver Serin esen rüzgârlara *** Ölüm dediğin nedir ki? Aslı kalleşlik olsa da Bak sen de kulağını ver Serin esen rüzgârlara *** Ölüm dediğin nedir ki? Aslı kalleşlik olsa da Bak sen de kulağını ver Serin esen rüzgârlara

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)