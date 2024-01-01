Edip Akbayram

Özgürlük - Denize Dönmek İstiyorum Haydi koş, alabildiğince özgür Özgürlük dediğin nedir, çocuğum? Koşabilmek mi kumsallar boyu? Meydanlar dolusu bağırabilmek mi yoksa? Susabilmek mi asırlar boyu? Sessizce ağlayabilmek mi yoksa? *** Sen, sen ol çocuğum Özgürlüğü öyle hafife alma Özgürlük ne yarım ekmek ne yarım ezgi O, masmavi bir bulut gökyüzünde Ulaşılması güç ama imkânsız değil Özgürlük, birlikte paylaşamadığımız Yüreğimizden bileğimize indirilen zincir olmasın *** Mavi aynasında suların Boy verip görünmek istiyorum *** Denize dönmek istiyorum Sularda sönmek istiyorum Denize dönmek istiyorum Sularda sönmek istiyorum *** Gemiler gider aydın ufuklara Gemiler gid?r Gemiler gider aydın ufuklara Gemiler gider *** Gergin beyaz yelkenleri Doldurmaz keder Gergin beyaz yelkenleri Doldurmaz keder *** Denize dönmek istiyorum Sularda sönmek istiyorum Denize dönmek istiyorum Sularda sönmek istiyorum *** Gemiler gider aydın ufuklara Gemiler gider Gemiler gider aydın ufuklara Gemiler gider *** Gergin beyaz yelkenleri Doldurmaz keder Gergin beyaz yelkenleri Doldurmaz keder *** Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum) Sularda sönmek istiyorum Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum) Sularda sönmek istiyorum *** Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum) Sularda sönmek istiyorum Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum) Sularda sönmek istiyorum

Gittin Gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli Öyle ağırım ki kendime Sen benden gittin gideli *** Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli Tenim küs olmuş tenime Sen benden gittin gideli *** Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan Öyle bıkmışım ki kendimden Kurudum düştüm dalımdan *** Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli Sanki ruhum çıktı canımdan Sen benden gittin gideli *** Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu Bir cefam var idi bin oldu Aktı gözüm yaşı sel oldu *** Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli Yaz baharım döndü kış oldu Sen benden gittin gideli

Hava Nasıl Oralarda Senden ayrı geçen günler Ha bugün, ha yarın biter Omzumda bunca yük varken Sırtımda bunca yük varken Biri iner, biri biner *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Kim bilir beni kimlerden Sorup haber alıyorsun Ne haldeyim biliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun? *** Bildiğim pek çok doğru var Gittiğim bir tek yolum var Şu yürekte kaç yangın var? Biri söner, biri yanar *** Sen her gece rüyalarımda Gelip bana ağlıyorsun Bense bir türkü tutturdum Gece gündüz söylüyorum Duyup beni diliyor musun? *** Hava nasıl oralarda, üşüyor musun? Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?

Her Şey Senin Uğruna Sana vuruldum diye düşman oldular bana Sana vuruldum diye düşman oldular bana *** Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna *** Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça *** Kanım çekiyor seni asilik var soyumda Kanım çekiyor seni asilik var soyumda *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum *** Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun *** Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar *** Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar *** Bin dereden su gelse temelinden yıksalar Bin dereden su gelse temelinden yıksalar *** Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun *** Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum Helalim olacaksın başka yolu yok bunun Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun

Tutunamadım Yar Gözlerimden gözyaşların akıyor hala Umutlarım toprağında yaşıyor hala Kabrim yatağında, olmaz dualarla, soğuk yalnızlığımda Sensiz gecelerin, bitkin hecelerin sevgin ağırlığında *** Kokularına kavuşamadığım Uzaklarına ulaşamadığım Sevdalandım yar ki boynuna Tutunamadım yar *** Yokluğunla baş edip de barışamadım Yoksun kalan yarınlara alışamadım Sonsuz uykuların, yorgun insanların, bitmez aydınlığında Sessiz ölümlerin, bilgin öykülerin, yitik karanlığında *** Kokularına kavuşamadığım Uzaklarına ulaşamadığım Sevdalandım yar ki boynuna Tutunamadım yar

Güneşi Hiç Görmedim Güneşi hiç görmedim penceremde Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde *** Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı *** Yanılıp da bir kez bile konmadı İnip üç adımda bitirdim yolumu İnip üç adımda bitirdim yolumu *** Güneşi hiç görmedim penceremde Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde *** Evet üç adımda bir tokat gibi Yüzüme çarptı duvar Evet üç adımda bir tokat gibi Yüzüme çarptı duvar *** Dibine çöküp avuçlarımı açtım fakat Hangisine sapsam ne çok yol var Hangisine sapsam ne çok yol var *** Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde