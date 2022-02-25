Edip Akbayram

Pazarbaşı, bu ne pazar gardaşım Hesap kitap yoktur, soyan soyana Gözler yaşlı yaşlı, cepler kuraklık Sorgu sual yoktur kıyan kıyana Sorgu sual yoktur kıyan kıyana *** Binbir bela ile yetişen ürün Samandan değersiz şu hâli görün Demek bize lanet size aferin Oy alıp söz verip, cayan cayana Oy alıp söz verip, cayan cayana *** Bir ceket etmiyor, memur maaşı Kimler kaldıracak bu ağır taşı Ovaları sular oldu gözyaşı Uludağ başından, kayan kayana Uludağ başından, kayan kayana *** Senede bulamaz bir kilo eti Fakire mi inmiş Hakk'ın laneti? Kimlerin terinden, kimin serveti Allah için desin duyan duyana Allah için desin duyan duyana *** Hastaneler dönüp tümende hasta Dörtte biri öldü nerdesin usta Böyle davranılmaz en büyük dosta Yetimler hakından doyan doyana Yetimler hakından doyan doyana *** Der mahsuni, saysan dertler ondan çok Kimi hırsız, kimi açtır, kimi tok Bizde sabır bitti sizde vicdan yok Nice beddualar sayan sayana Bizde sabır bitti sizde vicdan yok Nice beddualar sayan sayana Bizde sabır bitti...