Edip Akbayram

Pazarbaşı Şarkı Sözleri
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Pazarbaşı, bu ne pazar gardaşım
Hesap kitap yoktur, soyan soyana
Gözler yaşlı yaşlı, cepler kuraklık
Sorgu sual yoktur kıyan kıyana
Sorgu sual yoktur kıyan kıyana
***
Binbir bela ile yetişen ürün
Samandan değersiz şu hâli görün
Demek bize lanet size aferin
Oy alıp söz verip, cayan cayana
Oy alıp söz verip, cayan cayana
***
Bir ceket etmiyor, memur maaşı
Kimler kaldıracak bu ağır taşı
Ovaları sular oldu gözyaşı
Uludağ başından, kayan kayana
Uludağ başından, kayan kayana
***
Senede bulamaz bir kilo eti
Fakire mi inmiş Hakk'ın laneti?
Kimlerin terinden, kimin serveti
Allah için desin duyan duyana
Allah için desin duyan duyana
***
Hastaneler dönüp tümende hasta
Dörtte biri öldü nerdesin usta
Böyle davranılmaz en büyük dosta
Yetimler hakından doyan doyana
Yetimler hakından doyan doyana
***
Der mahsuni, saysan dertler ondan çok
Kimi hırsız, kimi açtır, kimi tok
Bizde sabır bitti sizde vicdan yok
Nice beddualar sayan sayana
Bizde sabır bitti sizde vicdan yok
Nice beddualar sayan sayana
Bizde sabır bitti...