Edip Akbayram

Gece hep aynı gece Yine senden umut yok Gece hep aynı gece Yine senden umut yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Dilimde aynı hece Ne gün geçer ne de gece Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok Yara hep aynı yara Yine senden ilaç yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Yüreğimde aynı sızı Çekilmiyor ki sancısı Senden hala bir ses seda yok *** Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok Düştüm dipsiz bir kuyuya Elimden çeken yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok *** Uçsuz bucaksız çöldeyim Aylardır sana hasretim Ne serap ne de hayalin Senden bir damla su yok

Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitme, gelme, yapma, etme derken Bir sıkımlık aşkımız da bitti Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Bu aşk için acaba çok mu erken? Sever mi, sevmez mi, yoksa derken? Gönlüm şimdi yeni bir kızda Kurban olmalı mı yeni aşka? *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Gitsem, gidemem, kalsam, kalamam Sevsem, sevemem, şaştım bu işe Hayır mı, şer mi, bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte Aklım gitti bir kıza işte Hayır mı, şer mi bilmem ama Ateşteyim ben ateşte *** Ateşteyim, ateşte, ateşte