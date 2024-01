Edip Akbayram

Evvel gonca gülü vardı Dalında bülbülü vardı Felek vurdu, yaraladı Felek vurdu, yaraladı Bizi dosttan araladı Bizi dosttan araladı, of *** Bilmem hangi yola gide'm Bir amansız çöle gide'm Bırak da dostumu göre'm Yine ondan sonra öle'm Yine ondan sonra öle'm, of *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Baba dizinde uzansam Yine yanında uyusam Anamın elinde gülü Anamın elinde gülü Öpsem, sarılsam, koklasam Öpsem, sarılsam, koklasam, of *** Bilmem hangi yola gide'm Bir amansız çöle gide'm Bırak da dostumu göre'm Yine ondan sonra öle'm Yine ondan sonra öle'm, of *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar *** Yaralar gönül Yaralar gönül Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar Gurbet dertleri sıralar gönül Sıralar gönül, sıralar