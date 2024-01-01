Dün ve Bugün 2 Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Dün ve Bugün 2
-
Gözlerimden gözyaşların akıyor hala
Umutlarım toprağında yaşıyor hala
Kabrim yatağında, olmaz dualarla, soğuk yalnızlığımda
Sensiz gecelerin, bitkin hecelerin sevgin ağırlığında
***
Kokularına kavuşamadığım
Uzaklarına ulaşamadığım
Sevdalandım yar ki boynuna
Tutunamadım yar
***
Yokluğunla baş edip de barışamadım
Yoksun kalan yarınlara alışamadım
Sonsuz uykuların, yorgun insanların, bitmez aydınlığında
Sessiz ölümlerin, bilgin öykülerin, yitik karanlığında
***
Kokularına kavuşamadığım
Uzaklarına ulaşamadığım
Sevdalandım yar ki boynuna
Tutunamadım yar
-
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
Öyle ağırım ki kendime
Sen benden gittin gideli
***
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
Tenim küs olmuş tenime
Sen benden gittin gideli
***
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
Öyle bıkmışım ki kendimden
Kurudum düştüm dalımdan
***
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
Sanki ruhum çıktı canımdan
Sen benden gittin gideli
***
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Bir cefam var idi bin oldu
Aktı gözüm yaşı sel oldu
***
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
Yaz baharım döndü kış oldu
Sen benden gittin gideli
-
Senden ayrı geçen günler
Ha bugün, ha yarın biter
Omzumda bunca yük varken
Sırtımda bunca yük varken
Biri iner, biri biner
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Kim bilir beni kimlerden
Sorup haber alıyorsun
Ne haldeyim biliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?
***
Bildiğim pek çok doğru var
Gittiğim bir tek yolum var
Şu yürekte kaç yangın var?
Biri söner, biri yanar
***
Sen her gece rüyalarımda
Gelip bana ağlıyorsun
Bense bir türkü tutturdum
Gece gündüz söylüyorum
Duyup beni diliyor musun?
***
Hava nasıl oralarda, üşüyor musun?
Kar yağıyor, saçlarıma bilmiyor musun?
-
Sana vuruldum diye düşman oldular bana
Sana vuruldum diye düşman oldular bana
***
Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
Tanımıyorlar beni canım koydum yoluna
***
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
Çarelerim tükenmez böyle sevdam oldukça
***
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
Kanım çekiyor seni asilik var soyumda
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
***
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
Geceler hayırsızdır görünmüyor tuzaklar
***
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
Yolu duman bürümüş seçilmiyor uzaklar
***
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
Bin dereden su gelse temelinden yıksalar
***
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
Yine vazgeçmem gülüm incelen yerden kopar
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
***
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Her şey senin uğruna katlanmak boyun borcum
Helalim olacaksın başka yolu yok bunun
Sen yarim olacaksın başka yolu yok bunun
-
Haydi koş, alabildiğince özgür
Özgürlük dediğin nedir, çocuğum?
Koşabilmek mi kumsallar boyu?
Meydanlar dolusu bağırabilmek mi yoksa?
Susabilmek mi asırlar boyu?
Sessizce ağlayabilmek mi yoksa?
***
Sen, sen ol çocuğum
Özgürlüğü öyle hafife alma
Özgürlük ne yarım ekmek ne yarım ezgi
O, masmavi bir bulut gökyüzünde
Ulaşılması güç ama imkânsız değil
Özgürlük, birlikte paylaşamadığımız
Yüreğimizden bileğimize indirilen zincir olmasın
***
Mavi aynasında suların
Boy verip görünmek istiyorum
***
Denize dönmek istiyorum
Sularda sönmek istiyorum
Denize dönmek istiyorum
Sularda sönmek istiyorum
***
Gemiler gider aydın ufuklara
Gemiler gid?r
Gemiler gider aydın ufuklara
Gemiler gider
***
Gergin beyaz yelkenleri
Doldurmaz keder
Gergin beyaz yelkenleri
Doldurmaz keder
***
Denize dönmek istiyorum
Sularda sönmek istiyorum
Denize dönmek istiyorum
Sularda sönmek istiyorum
***
Gemiler gider aydın ufuklara
Gemiler gider
Gemiler gider aydın ufuklara
Gemiler gider
***
Gergin beyaz yelkenleri
Doldurmaz keder
Gergin beyaz yelkenleri
Doldurmaz keder
***
Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum)
Sularda sönmek istiyorum
Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum)
Sularda sönmek istiyorum
***
Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum)
Sularda sönmek istiyorum
Denize dönmek istiyorum (Denize dönmek istiyorum)
Sularda sönmek istiyorum
-
Güneşi hiç görmedim penceremde
Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız
Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
***
Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu
Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı
Dal olsun diye kuşa uzattımdı kolumu
Omuzlarıma kadar ekmek ufaladımdı
***
Yanılıp da bir kez bile konmadı
İnip üç adımda bitirdim yolumu
İnip üç adımda bitirdim yolumu
***
Güneşi hiç görmedim penceremde
Ne ay doğdu geceme ne bir yıldız
Hem sıkış sıkış hem çöl kadar ıssız
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
***
Evet üç adımda bir tokat gibi
Yüzüme çarptı duvar
Evet üç adımda bir tokat gibi
Yüzüme çarptı duvar
***
Dibine çöküp avuçlarımı açtım fakat
Hangisine sapsam ne çok yol var
Hangisine sapsam ne çok yol var
***
Beş yıldır bir şeyler soluyor içimde
-
Bize türkülerimizi söyletmiyorlar
Robson, inci dişli zenci kardeşim
Bize türkülerimizi söyletmiyorlar
Robson, inci dişli zenci kardeşim
***
Kartal kanatlı kanaryam
Türkülerimizi bize söyletmiyorlar
Kartal kanatlı kanaryam
Türkülerimizi bize söyletmiyorlar
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar
Şafaktan
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Sevmekten
Korkuyorlar, korkuyorlar
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar
***
Tohumdan ve topraktan korkuyorlar
Akan sudan ve hatırlamaktan korkuyorlar
Sımsıkı bir elmayı dişler gibi gülmekten korkuyorlar
Yağmurda çırılçıplak ağlamaktan korkuyorlar
Umuttan korkuyorlar, Robson, umuttan
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar
Şafaktan
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Sevmekten
Korkuyorlar, korkuyorlar
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar
***
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar
Korkuyorlar, korkuyorlar