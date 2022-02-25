Tutunamadım Yar Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Tutunamadım Yar
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Gözlerimden gözyaşların akıyor hala
Umutlarım toprağında yaşıyor hala
Kabrim yatağında, olmaz dualarla, soğuk yalnızlığımda
Sensiz gecelerin, bitkin hecelerin sevgin ağırlığında
***
Kokularına kavuşamadığım
Uzaklarına ulaşamadığım
Sevdalandım yar ki boynuna
Tutunamadım yar
***
Yokluğunla baş edip de barışamadım
Yoksun kalan yarınlara alışamadım
Sonsuz uykuların, yorgun insanların, bitmez aydınlığında
Sessiz ölümlerin, bilgin öykülerin, yitik karanlığında
***
Kokularına kavuşamadığım
Uzaklarına ulaşamadığım
Sevdalandım yar ki boynuna
Tutunamadım yar