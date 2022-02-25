Edip Akbayram

Her şey bitti demeni Bana çekip git demeni Ayrılmış olsak da seni Seni unutamıyorum, unutamıyorum Ayrılmış olsak da seni Seni unutamıyorum, unutamıyorum *** Sevgi zamanda erimiş Beklerken ayrılık gelmiş Delirmiş gönül, delirmiş *** Unutamıyorum, unutamıyorum Unutamıyorum, unutamıyorum *** Çok uzaklara gitsen de Benden nefret etsen de Ölüm gibi gelsen de seni Unutamıyorum, unutamıyorum Ölüm gibi gelsen de seni Unutamıyorum, unutamıyorum *** Sevgi zamanda erimiş Beklerken ayrılık gelmiş Delirmiş, gönül delirmiş *** Unutamıyorum, unutamıyorum Unutamıyorum, unutamıyorum