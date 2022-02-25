Unutamıyorum Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Unutamıyorum
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Her şey bitti demeni
Bana çekip git demeni
Ayrılmış olsak da seni
Seni unutamıyorum, unutamıyorum
Ayrılmış olsak da seni
Seni unutamıyorum, unutamıyorum
***
Sevgi zamanda erimiş
Beklerken ayrılık gelmiş
Delirmiş gönül, delirmiş
***
Unutamıyorum, unutamıyorum
Unutamıyorum, unutamıyorum
***
Çok uzaklara gitsen de
Benden nefret etsen de
Ölüm gibi gelsen de seni
Unutamıyorum, unutamıyorum
Ölüm gibi gelsen de seni
Unutamıyorum, unutamıyorum
***
Sevgi zamanda erimiş
Beklerken ayrılık gelmiş
Delirmiş, gönül delirmiş
***
Unutamıyorum, unutamıyorum
Unutamıyorum, unutamıyorum