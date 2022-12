Edip Akbayram

Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile