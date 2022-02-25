Edip Akbayram

Sevdan ile düştüm yaban ellere, Dalıp çıktım ateşlere küllere. Giyin demir çarık gel ardın sıra, Dağlara,yollara,çöllere. *** Diyardan diyara bir yol, Sor beni yarim yarim, Bul beni yarim yarim, Gör beni yarim yarim, Ah beni beni.. *** Sen kalem ol,ben de kağıt. Yaz beni yarim yarim, Çiz beni yarim yarim, Çöz beni yarim yarim, Ah beni beni... *** Kurban olam mızrap tutan ellere, Yanık yanık türkü diyen dillere, Dertli dertli name çalan tellere, Dağlara,yollara,çöllere. *** Diyardan diyara bir yol, Sor beni yarim yarim, Bul beni yarim yarim, Gör beni yarim yarim, Ah beni beni.. *** Sen kalem ol,ben de kağıt. Yaz beni yarim yarim, Çiz beni yarim yarim, Çöz beni yarim yarim, Ah beni beni...