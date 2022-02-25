Yarim Yarim Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Yarim Yarim
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Sevdan ile düştüm yaban ellere,
Dalıp çıktım ateşlere küllere.
Giyin demir çarık gel ardın sıra,
Dağlara,yollara,çöllere.
***
Diyardan diyara bir yol,
Sor beni yarim yarim,
Bul beni yarim yarim,
Gör beni yarim yarim,
Ah beni beni..
***
Sen kalem ol,ben de kağıt.
Yaz beni yarim yarim,
Çiz beni yarim yarim,
Çöz beni yarim yarim,
Ah beni beni...
***
Kurban olam mızrap tutan ellere,
Yanık yanık türkü diyen dillere,
Dertli dertli name çalan tellere,
Dağlara,yollara,çöllere.
***
Diyardan diyara bir yol,
Sor beni yarim yarim,
Bul beni yarim yarim,
Gör beni yarim yarim,
Ah beni beni..
***
Sen kalem ol,ben de kağıt.
Yaz beni yarim yarim,
Çiz beni yarim yarim,
Çöz beni yarim yarim,
Ah beni beni...