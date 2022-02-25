Yitip Giden Şarkı Sözleri
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Edip Akbayram
Yitip Giden
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Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar
Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar
Utanırım ağlayamam yüreğim yanar
Utanırım ağlayamam yüreğim yanar, yüreğim yanar
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Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim
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Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı
Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı
Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı
Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı, tellerde kaldı
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Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim
Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim
Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim