Edip Akbayram

Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar Ne söz dinler ah deli gönlüm deli aşklar düşler yaşar Utanırım ağlayamam yüreğim yanar Utanırım ağlayamam yüreğim yanar, yüreğim yanar *** Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ormanlarda yitip giden bir ağaç gibiyim, bir ağaç gibiyim *** Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı Geçti bahar açmaz güller dizeler dillerde kaldı Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı Mavi renkli uçurtmam tellerde kaldı, tellerde kaldı *** Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim Ne acılar ne sızılar ne sancılar çekti yüreğim Ummanlarda yitip giden bir yelkenliyim, bir yelkenliyim