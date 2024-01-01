Edip Akbayram

Zor İş Şarkı Sözleri
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Güvenilmez gayrı dostun sözüne, sözüne, sözüne
Adam olan ayrı düşmez özüne, özüne, özüne
Aklım ermez şu feleğin işine
Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş)
***
Dar günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
Zor günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
***
Garip sever düşer elin diline, diline, diline
Teni değmez sevdiğinin tenine, tenine, tenine
Aklım ermez şu feleğin işine
Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş)
***
Dar günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş
Zor günümde koynumda bir yılan
İnsanlar hep çiyan, yalnızlık of vallah zor iş