Edip Akbayram

Güvenilmez gayrı dostun sözüne, sözüne, sözüne Adam olan ayrı düşmez özüne, özüne, özüne Aklım ermez şu feleğin işine Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş) *** Dar günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş Zor günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş *** Garip sever düşer elin diline, diline, diline Teni değmez sevdiğinin tenine, tenine, tenine Aklım ermez şu feleğin işine Yalnızım ben, yalnız kalmak zor iş (zor iş) *** Dar günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık vallah zor iş Zor günümde koynumda bir yılan İnsanlar hep çiyan, yalnızlık of vallah zor iş