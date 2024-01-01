Yetinmeyi Bilir Misin? Şarkı Sözleri
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Edirne Türküleri
Yetinmeyi Bilir Misin?
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(Ah) Çifte Kuburları Da Ağalar Çaktım Almadı
Dört Yanıma Baktım Ağalar Kimse Kalmadı
Aman Ağalar Kimse Kalmadı
En Küçük Kardeşten Ağalar İmdat Olmadı
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Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına
Aman Ağalar Yazık Şanına
Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma
Aman Ağalar Tatlı Da Canıma
***
(Ah) Kapının Önünde Be Ağalar Bir Binek Taşı
Durmuyor Akıyor Ağalar Gözümün Yaşı
Aman Ağalar Gözümün Yaşı
O Yarin Uğruna (Be Ağalar) Keserim Başı
***
Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına
Aman Ağalar Yazık Şanına
Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma
Aman Ağalar Tatlı Da Canıma
***
(Ah) Felek Çemberini Be Ağalar Deldim De Geçtim
Aşkın Dolusunu Ağalar Kaldırdım İçtim
Aman Ağalar Kaldırdım İçtim
Kelleyi Torbaya (Be Ağalar) Koydum Da Geçtim
***
Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına
Aman Ağalar Yazık Şanına
Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma
Aman Ağalar Tatlı Da Canıma
-
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Yetinmeyi bilir misin
Sana verdiği kadarıyla hayatın?
Hoş bilsen de bilmesen de
Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama
Olmadı yâr
Kendini kayırıyor her insan önce
Bu yüzden aşka kıyar
***
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
Giderim, alışığım gitmelere
Direndi bu can ne bitmelere
***
Yetinmeyi bilir misin?