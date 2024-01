Edirne Türküleri

(Ah) Çifte Kuburları Da Ağalar Çaktım Almadı Dört Yanıma Baktım Ağalar Kimse Kalmadı Aman Ağalar Kimse Kalmadı En Küçük Kardeşten Ağalar İmdat Olmadı *** Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına Aman Ağalar Yazık Şanına Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma Aman Ağalar Tatlı Da Canıma *** (Ah) Kapının Önünde Be Ağalar Bir Binek Taşı Durmuyor Akıyor Ağalar Gözümün Yaşı Aman Ağalar Gözümün Yaşı O Yarin Uğruna (Be Ağalar) Keserim Başı *** Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına Aman Ağalar Yazık Şanına Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma Aman Ağalar Tatlı Da Canıma *** (Ah) Felek Çemberini Be Ağalar Deldim De Geçtim Aşkın Dolusunu Ağalar Kaldırdım İçtim Aman Ağalar Kaldırdım İçtim Kelleyi Torbaya (Be Ağalar) Koydum Da Geçtim *** Aman Vezir Oğlu Vezir Yazık Şanına Aman Ağalar Yazık Şanına Şu Gençlikte Nasıl Kıydım Tatlı Da Canıma Aman Ağalar Tatlı Da Canıma

Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin Sana verdiği kadarıyla hayatın? Hoş bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Kazanmayı isterdim, kaybetmeyi değil ama Olmadı yâr Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim, alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere *** Yetinmeyi bilir misin?