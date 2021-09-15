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7/24 Dinle Edirne Türküleri

Edirne Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Çifte Kuburları Çaktım

02

Yüksek Yüksek Tepelere

03

Yüce Dağ Başında

04

Kızılcıklar Oldu mu

05

Kırmızı Buğday

... KAPAT
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Edirne Türküleri

Edirne Türküleri

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