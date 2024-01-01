Kahve Yemenden Gelir Şarkı Sözleri
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Edirne Türküleri
Kahve Yemenden Gelir
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Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çemenden gelir aman
Bülbül çemenden gelir aman
***
Kahve Yemen'den gelir
Bülbül çemenden gelir aman
Bülbül çemenden gelir aman
***
A canım, sürmelim, palazım
Kekliğim de yeşilim aman, aman, aman, aman, aman
A canım, sürmelim, palazım
Kekliğim de yeşilim aman, aman, aman, aman, aman
***
Dağda keklik kovarım
Düştüm dizim ovarım aman
Düştüm dizim ovarım aman
***
Dağda keklik kovarım
Düştüm dizim ovarım aman
Düştüm dizim ovarım aman
***
A canım, sürmelim, palazım
Kekliğim de yeşilim aman, aman, aman, aman, aman
A canım, sürmelim, palazım
Kekliğim de yeşilim aman, aman, aman, aman, aman