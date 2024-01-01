Edirne Türküleri

Konsol Üstünde Mumlar Konsol Üstünde Mumlar Allı Yeşilli Yanar Ne Kız Oldum Ne Gelin Yüreğim Ona Yanar *** Al Giydim Alsın Diye Mor Geydim Sarsın Diye İsteyene Varmadım Sevdiğim Alsın Diye *** Konsol Üstünde Şamdan Kaldır Perdeyi Camdan Alacaksan Al Beni Ben Usandım Bu Candan

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez