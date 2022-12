An Şarkı Sözleri Edis An şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis An şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan An sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Edis An An Elim kalbinde, bu ne güzel bir hız Kızıp gülmen bile hep noksansız Bazen hayranım bu kırılgan gücüne Bile bile avucundayız *** Hayat günden güne zor inan bana Acım karışır teninin kavruğuna O an, herkes gibi çırılçıplak Ama bir bakan gitmez bir daha *** Beni sar zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım *** Zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım *** Kim anlar bizi bizden başka Yanıma sokul lütfen hemen aşkla *** Beni sar zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım Tüm Şarkıları