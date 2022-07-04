An Şarkı Sözleri
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Elim kalbinde, bu ne güzel bir hız
Kızıp gülmen bile hep noksansız
Bazen hayranım bu kırılgan gücüne
Bile bile avucundayız
***
Hayat günden güne zor inan bana
Acım karışır teninin kavruğuna
O an, herkes gibi çırılçıplak
Ama bir bakan gitmez bir daha
***
Beni sar zaman, mekan değersiz
Ben seninsem geçer kaygım
Özleyen kalsın habersiz
Başkasından yok bir kaybım
***
Zaman, mekan değersiz
Ben seninsem geçer kaygım
Özleyen kalsın habersiz
Başkasından yok bir kaybım
***
Kim anlar bizi bizden başka
Yanıma sokul lütfen hemen aşkla
***
Beni sar zaman, mekan değersiz
Ben seninsem geçer kaygım
Özleyen kalsın habersiz
Başkasından yok bir kaybım