Elim kalbinde, bu ne güzel bir hız Kızıp gülmen bile hep noksansız Bazen hayranım bu kırılgan gücüne Bile bile avucundayız *** Hayat günden güne zor inan bana Acım karışır teninin kavruğuna O an, herkes gibi çırılçıplak Ama bir bakan gitmez bir daha *** Beni sar zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım *** Zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım *** Kim anlar bizi bizden başka Yanıma sokul lütfen hemen aşkla *** Beni sar zaman, mekan değersiz Ben seninsem geçer kaygım Özleyen kalsın habersiz Başkasından yok bir kaybım