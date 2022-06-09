Arıyorum Şarkı Sözleri
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Seni sordum yıldızlara
Bir de baktım yakamoz da var
Yine düştüm yangınlara
Ama yoksun yanımda
***
Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi
Yine çıksan yollarıma
***
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
***
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
***
Kalbim cezalı, cezalı
Söyle ben napiyim, napiyim
Bir gülsen razıyım, razıyım
Yazılmış yazım, yazım
***
Kalbim cezalı, cezalı
Söyle ben napiyim, napiyim
Bir gülsen razıyım, razıyım
Yazılmış yazım, yazım
***
Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla
Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz
Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar
Bırakmıyor hatıralar
***
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
***
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
***
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum