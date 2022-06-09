Seni sordum yıldızlara Bir de baktım yakamoz da var Yine düştüm yangınlara Ama yoksun yanımda *** Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi Yine çıksan yollarıma *** Arıyorum Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum Belli değil inan başı sonu Dolmuş küllükler ben yakıyorum Ah yakıyorum *** Arıyorum Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum Belli değil inan başı sonu Dolmuş küllükler ben yakıyorum Ah yakıyorum *** Kalbim cezalı, cezalı Söyle ben napiyim, napiyim Bir gülsen razıyım, razıyım Yazılmış yazım, yazım *** Kalbim cezalı, cezalı Söyle ben napiyim, napiyim Bir gülsen razıyım, razıyım Yazılmış yazım, yazım *** Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar Bırakmıyor hatıralar *** Arıyorum Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum Belli değil inan başı sonu Dolmuş küllükler ben yakıyorum Ah yakıyorum *** Arıyorum Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum Belli değil inan başı sonu Dolmuş küllükler ben yakıyorum Ah yakıyorum *** Arıyorum Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum Belli değil inan başı sonu Dolmuş küllükler ben yakıyorum Ah yakıyorum