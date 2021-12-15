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7/24 Dinle Edis Bana Ne
Bana Ne

Bana Ne

24 Parça | 01:22:50

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bana Ne

Edis 03:46
02

Martılar

Edis 02:37
03

Dudak

Edis 03:43
04

Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar)

Edis 03:56
05

Çok Çok

Edis 03:21
06

Güzelliğine Ft. Emina

Edis 03:19
07

Perişanım

Edis 03:12
08

Vay

Edis 03:18
09

Roman

Edis 03:48
10

Paha Biçilemez Bir Şey Başlat

Edis 03:08

...

KAPAT
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