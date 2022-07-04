Naber, efendim, ne bitmesin ne gitmesin, Naber, efendim, ne bitmesin sanki *** Bana ne dediğimi soracak olamazsın hayır! Bir sebebim yok artık Kalamam mı hayır! İki gözlerimi açtın teşekkür ederim hıhı Son lafını duydum bir kere de güleyim haha *** Bir kerede ben güleyim Daha ne dediğimi sorma Bana ne, yerine koyamam ki sonra Bana ne, sen git onurun peşine kime ne *** Ben öyle bir cool olamam Daha ne dediğimi sorma Bana ne yerine koyamam ki sonra Düşerim peşine kime ne *** Bir sebebim yok artık kalamam mı hayır İki gözlerimi açtın teşekkür ederim hıhı Son lafını mı duydun bir kerede güleyim haha Bir kerede ben güleyim *** Daha ne dediğimi sozlerisozu.com sorma Bana ne yerine koyamam ki sonra Bana ne sen git onurunun peşine kime ne Ben öyle bir cool olamam

Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine ********* Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine ******* Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım ******** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım ***** Daha daha iyi bakarım . **** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ******* Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ******* Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine ****** Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine ****** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım ***** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım Daha daha iyi bakarım . ****** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma ******* Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma ********* Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ***** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ******* Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ****** Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni ******* Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... ***** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma...