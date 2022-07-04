Tam 90'dan Şarkı Sözleri
Edis Tam 90'dan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis Tam 90'dan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tam 90'dan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Naber, efendim, ne bitmesin ne gitmesin,
Naber, efendim, ne bitmesin sanki
***
Bana ne dediğimi soracak olamazsın hayır!
Bir sebebim yok artık Kalamam mı hayır!
İki gözlerimi açtın teşekkür ederim hıhı
Son lafını duydum bir kere de güleyim haha
***
Bir kerede ben güleyim
Daha ne dediğimi sorma
Bana ne, yerine koyamam ki sonra
Bana ne, sen git onurun peşine kime ne
***
Ben öyle bir cool olamam
Daha ne dediğimi sorma
Bana ne yerine koyamam ki sonra
Düşerim peşine kime ne
***
Bir sebebim yok artık kalamam mı hayır
İki gözlerimi açtın teşekkür ederim hıhı
Son lafını mı duydun bir kerede güleyim haha
Bir kerede ben güleyim
***
Daha ne dediğimi sozlerisozu.com sorma
Bana ne yerine koyamam ki sonra
Bana ne sen git onurunun peşine kime ne
Ben öyle bir cool olamam
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Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
*********
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
*******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
********
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Daha daha iyi bakarım .
****
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
******
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
******
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
*****
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
Daha daha iyi bakarım .
******
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*******
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
*********
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*******
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
******
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
*******
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
*****
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
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