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Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2
Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 Şarkı Sözleri
Edis Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edis
Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkıları Volume-2
-
Yanar içim su gülüşüne
Bir tebessüm et söneyim
Hava buz kırağı deli bozuk
Terkedilmez ah nöbetim
***
Nicedir sarhoşluğum
Ay aman anlayamam
Ödenir bedeli aşkın
Acıma kederime sonuma sebep olur
Ama gel yüreğime sor
***
Kal yanımda uğrunda deliriyorum
Küçücüğüm kal yanımda
***
Kelimeler yetmiyor anlatmaya, korkuyorum
Sözlerimi gözlerime bak anla, söylüyorum
-
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine susadı tenim
Üşüdüm yorgan misali seril üstüme
***
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına aşk ateşimin
Sakınıp sakla güneşim ol al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
***
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
-
Artık çok geç yalvarma
Dönüş yok o yıllara
Bil ki sana bu son veda
Yürekli olmadan
Meydan okumadan
Yaşanmaz aşk
***
Yanlış zaman
Yanlış insan
Tutunmak imkansız
Bıktım yamalı sevdalardan
***
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda
Kaybetmekten seni
***
Kıyamete kadar
Kapattım kalbimi
***
Azar, coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde
Yine seni büyütür
***
Azar, coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde
Yine seni büyütür
***
Artık çok geç yalvarma
Dönüş yok o yıllara
Bil ki sana bu son veda
Yürekli olmadan
Meydan okumadan
Yaşanmaz aşk
***
Yanlış zaman
Yanlış insan
Tutunmak imkansız
Bıktım yamalı sevdalardan
***
Yanlış bahar
Kış güneşi
Yoruldum her bulduğumda
Kaybetmekten seni
***
Kıyamete kadar
Kapattım kalbimi
***
Azar, coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde
Yine seni büyütür
***
Azar, coşar deli gönül
Bu gözler ah neler görür
Hasret bana göre değil
Özlemin içimde
Yine seni büyütür
-
Aşktan utandın konuşamadın
Yüzüme bakamadın yan yana iken
Oysa her gece düşündüm
Ağladım zaman zaman neler söyledim duymadın
Yıldızlar gece ay ve ben
***
Kulaklarımda çınladın gülüşünle gel
Bu kadar yeter
Sev artık zalim duracak kalbim
***
Ama evlisin benim değilsin
Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim
***
Ama evlisin benim değilsin
Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim
***
Sevemedim seni öpemedim seni
Konuşamadım sarılamadın
Ama çok sevdim hergün düşündüm
Nasıl istedim seni bilemezsin sen
***
Konuşmayı isterdim saatlerce günlerce
Dokunmayı isterdim ellerine yüzüne
Uzanmayı isterdim aynı yastığa senle
Bitirmeyi isterdim hayatımı seninle
***
Ama evlisin benim değilsin
Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim.
***
Ama evlisin benim değilsin
Yıllar önce nerdeydin çok geciktik sevgilim
-
Ben o yâri esasında çok severim
Ben o yâri esasında çok severim
***
Beni yanlış anlamasın
Yüreğimi dağlamasın
Kalbimi kırsın gönlü olsun
Haberi olsun
***
Beni yanlış anlamasın
Yüreğimi dağlamasın
Kalbimi kırsın gönlü olsun
Haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre ne dil döktüm ben bilirim
Kimselere bakmam onu dinlerim
***
Onun yüzüne bakınca
Güneş utanır doğmaya
Kalbime girsin gönlüm olsun
Haberi olsun
***
Onun yüzüne bakınca
Güneş utanır doğmaya
Kalbime girsin gönlüm olsun
Haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
***
Ben o yâre canımı
Ömrümü hayatımı
Seve seve her şeyimi
Ben o yâre kalbimi
Yatağımı döşeğimi
Sererim haberi olsun
-
Bir bahar istiyorum
Yanlıca benden sana beyaz çiçeklerden armağan
Bir masal istiyorum yalnızca sana gerçek
Ben anlatsam bir sen anlasan
***
Aşk içinde gecelerde kaybolsak seninle
Uzunsam tenindeki yüreğinde
Öpüşsek muhabbetle kuşlar gibi
İsmini sayıklarken
***
Bir gün utandım
Sen karşımdaydın
Sanki çıplaktım
Zaten aşıktım
***
Yanlış anlaştık
Benden kırıldın
Sevdim uslanmam
Zaten aşığım
***
Gözlerin gülmeli hep dudakların öpmeli
Her zerren beni düşünmeli
Ben kıskanç bencil bir aşığım kalbin bilmeli
Kabul etmeden sevme beni
-
Hedef olup vursan da özenli sözlerin oklarıyla
Süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında
Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine
Ey aşk beni yağmala
Ateş et arka arkaya aşk, beni tara
Bitsin hiç bir şey umrumda değil
Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin
Öğrenirken hasretinle sevişmeyi
Göz yaşlarım akabilirler özgürce
İçimde öyle güzelsin ki
Onu kirletmeyeceğim seninle
***
Bağlasan durmaz göndersen gitmez
Laftan anlamaz sözümü dinlemez
Başına buyruk duyguları savruk
Beni bana kırdıran
Bu gönül canıma düşman
***
Yanıyor bedenim acıyor içim
Yoktan anlamıyor benliğim
Bitmiyor geceler
Geçmiyor günler
Adı aşk bu eziyetin
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Anlar mı hiç seni?
Yanarak mum gibi eridiğini
Sen aşıksın o kör hevesin kalıcı misafiri ah
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
***
Dayan yüreğim dayan
Dayan yarına inan
Gün gelir acılar ezberlenir
İyileşir zamanla yaran
Dayan, dayan of dayan
-
Sevdiğim kaçak baharım
Yüzüne boyandı gece
Toprağıma düştü yağmur
Ah süzüle süzüle
***
Ellerin tenimde ateş
Korkular bir adım öte
Dağlarımdan geçti rüzgar
Çığ düşüre düşüre
***
Sen bana şahit
Durdu zaman kalbimle bir
Ah deniz gelgit
Darmadağın yine sahil
***
Geceler aysız arzular arsız
Ne yana yıkılayım
Ona katıksız aç deli yüreğim
Kime yalvarayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
***
Sevdiğim kaçak baharım
Yüzüne boyandı gece
Toprağıma düştü yağmur
Ah süzüle süzüle
***
Ellerin tenimde ateş
Korkular bir adım öte
Dağlarımdan geçti rüzgar
Çığ düşüre düşüre
***
Sen bana şahit
Durdu zaman kalbimle bir
Ah deniz gelgit
Darmadağın yine sahil
***
Geceler aysız arzular arsız
Ne yana yıkılayım
Ona katıksız aç deli yüreğim
Kime yalvarayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
***
Çare sende Allah'ım beni al
Rahata kavuşayım
İnce ince işliyor sevda
Nasıl kurtulayım
-
Sende sev ama sevilme
Aşk acısı çek ben gibi
Çok özle ama kavuşma
Kavuşamadığım gibi
***
Sende sev ama sevilme
Aşk acısı çek ben gibi
Çok özle ama kavuşma
Kavuşamadığım gibi
***
Senin de yüreğin yansın
Başka ellerde mum gibi
Çaresizlik ayrılmasın
Kapından köle gibi
***
Senin de kalbini çalsın
Başkaları mal gibi
Sevdam yüreğinde kalsın
Gizli bir günah gibi
***
Geri gelme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Geri gelme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Sende mutlu olma emi
Sende sev sevilme emi
***
Aşkta hep aşkla yanıldım
Sevdim hiç sevmemiş gibi
Sen kırdın ben tamir ettim
Sanki ustaymışım gibi
***
Kimse üstüne almasın
Bu sözlerim sevgiliye
O öyle bir sevgilidir
Ettiğini iyi bilir
***
Ahlarım beddua değil
Anlaşılabilmek için
Sevmek sevilmek öyle zor
Birine alışan için
***
Geri dönme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Geri dönme istemem ki
Ben eski ben değilim ki
Hayat öyle bir oyunki
Ne rolü var ne sahnesi
***
Sende mutlu olma emi ...
Sende sev sevilme emi...
-
Kendini hiç yorma gönlüm alış buna
Dinle iç sesini duy yeter
Kimse sende umduğunu bulmadı
Ne yaptıysam olmadı
***
Hayatın mı bu öfke
Yaşamadıkların mı
Her gün gibi bugün de
Çek acını nazikçe
***
Hep özledim seni
Yandım hiç sönmeden
Taraf tuttum
Sende durdum kalben
Hep özledim seni
Yandım hiç sönmeden
Taraf tuttum
Sende durdum kalben
***
Aklını hiç bozma gönlüm güçlen daha
Hayata gül geç yeter
Kimse sende verdiğini koymadı
Sevmen kolay olmadı
Düşüncen mi yanıldı değerin mi fazlaydı
Kalıp kendi kendine dualar et sessizce
-
-
Beni ağlarken güldüren
Tatlı sözle sevindiren
Hâlimi sormadan bilen
Aşk sürpriz bir muamma
Her yolda hep karşımda
***
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
***
Kelimeler manasızdır
Varlığının gölgesinde
Konuşurken bin bir dille
Aşk eşsizdir ne desem
Yol içinde yol nereye gitsem
***
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
***
Havalandım yâr, yaralandım yâr
Bu nasıl sevda kalakaldım yâr
Havalandım yâr, yaralandım yâr
Bu nasıl sevda kalakaldım yâr
***
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
Seni seve seve çok seve seve seviyorum
Seni bile bile çok bile bile bilmiyorum
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