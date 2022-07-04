Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) Şarkı Sözleri
Edis Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edis
Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar)
Tüm Şarkıları
-
Yanar içim su gülüşüne
Bir tebessüm et söneyim
Hava buz kırağı deli bozuk
Terkedilmez ah nöbetim
***
Nicedir sarhoşluğum
Ay aman anlayamam
Ödenir bedeli aşkın
Acıma kederime sonuma sebep olur
Ama gel yüreğime sor
***
Kal yanımda uğrunda deliriyorum
Küçücüğüm kal yanımda
***
Kelimeler yetmiyor anlatmaya, korkuyorum
Sözlerimi gözlerime bak anla, söylüyorum