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Edis Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar) Yanar içim su gülüşüne Bir tebessüm et söneyim Hava buz kırağı deli bozuk Terkedilmez ah nöbetim *** Nicedir sarhoşluğum Ay aman anlayamam Ödenir bedeli aşkın Acıma kederime sonuma sebep olur Ama gel yüreğime sor *** Kal yanımda uğrunda deliriyorum Küçücüğüm kal yanımda *** Kelimeler yetmiyor anlatmaya, korkuyorum Sözlerimi gözlerime bak anla, söylüyorum Tüm Şarkıları