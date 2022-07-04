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7/24 Dinle An

An Şarkı Sözleri

Edis An şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis An şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan An sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Edis

Edis

An

  • Çok Çok

  • Köle

  • Roman

  • Bana Ne

  • Doldur İçelim

  • Dur De

  • Eyvallah

  • Gün Ola Harman Ola

  • Sen Özgür Ol

  • Sevişmemiz Olay

  • Yalan

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