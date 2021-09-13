Edis

Edis Görgülü 28 Kasım 1990 yılında doğdu. Türk şarkıcı ve şarkı yazarı olan Edis Londra'da dünyaya geldi. Çocukluğu İzmir'de geçen şarkıcı Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Annesi bir kafede işletmecilik yaparken babası BBC Radio'da çalışmaktaydı. Edis 1,5-2 yaşlarındayken ailesi onu Türkiye'de büyütmenin daha doğru olacağına karar verdi ve Görgülü ailesi memleketleri olan İzmir'e yerleşti. Edis, 4 yaşında piyano dersleri aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. 2011’de Dinle Sevgili ve 2012’de Hayatımın Rolü dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı. Menajeri Şebnem Özberk aracılığıyla ilk kez Kenan Doğulu'yla tanışarak çeşitli demolar kaydetti. Ardından Ozan Çolakoğlu ve Soner Sarıkabadayı ile tanıştı. Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı 2016’da "Dudak" ve 2017’de "Çok Çok" single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dâhil birçok ödül aldı. Edis, 31 Mart-1 Nisan'da Kansersiz Yaşam Derneği tarafından yapılan Alışveriş Yaşatır etkinliğine bazı özel eşyalarını bağışlayarak destek oldu. Bu eşyaların satılmasından elde edilen gelir, kanser hastası çocukların tedavisine destek olmak üzere kullanıldı. Şarkıcı, 2 Mayıs'ta Soner Sarıkabadayı ile birlikte Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkarak ilk konserini verdi. 19 Mayıs'ta ise Sultangazi’de sahne aldı ancak kendisini daha yakından görmek isteyen hayranlarının sahneye hücum etmesi üzerine sahne çökme tehlikesi geçirdi. Bu yüzden konseri yarıda kesti. Şarkıcı, Aralık'ta ilk kez canlı dijital konser verdi, bu konserde kendisine Fatma Turgut ile Ozan Çolakoğlu da eşlik etti. Edis, 1.80 metre boyunda ve yay burcu.