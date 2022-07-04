Efsane Sensin Şarkı Sözleri
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Hayat her gün yepyeni bir oyun aslında
Hadi oynasana (Hadi oynasana)
***
Tesadüf yok, azmimiz çok
Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok
Caymasana (Caymasana)
***
Efsane sensin
Alkışlar kopsun
Korkular, özgüveninle yok olsun
***
Kendinin farkına var ki yorulma
Kalıplarını kır başarmak ruhunda
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Tesadüf yok, azmimiz çok
Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok (yok)
Caymasana
***
Efsane sensin
Alkışlar kopsun
Korkular, özgüveninle yok olsun
***
Kendinin farkına var ki yorulma
Kalıplarını kır başarmak ruhunda
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı, bir numara
***
Kazanan hep bizdik, yine olacağız
Kazanan hep bizdik, yine yapacağız
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı bir numara
***
Kazanan hep bizdik
Kazanan hep bizdik
Kafanı ferah tut, arkana bakma
Yerimiz hep aynı bir numara