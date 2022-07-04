Cesaretini hemen topla Hayat her gün yepyeni bir oyun aslında Hadi oynasana (Hadi oynasana) *** Tesadüf yok, azmimiz çok Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok Caymasana (Caymasana) *** Efsane sensin Alkışlar kopsun Korkular, özgüveninle yok olsun *** Kendinin farkına var ki yorulma Kalıplarını kır başarmak ruhunda *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Tesadüf yok, azmimiz çok Yenilirsek bir daha deneriz, durmak yok (yok) Caymasana *** Efsane sensin Alkışlar kopsun Korkular, özgüveninle yok olsun *** Kendinin farkına var ki yorulma Kalıplarını kır başarmak ruhunda *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı, bir numara *** Kazanan hep bizdik, yine olacağız Kazanan hep bizdik, yine yapacağız Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı bir numara *** Kazanan hep bizdik Kazanan hep bizdik Kafanı ferah tut, arkana bakma Yerimiz hep aynı bir numara