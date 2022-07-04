Güzelliğine Ft. Emina Şarkı Sözleri
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Edis
Güzelliğine Ft. Emina
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Zor musun güzelim?
Uzayıp gideyim
Boşuna beni hiç dans ettirme
Kayıplara karışıp
Kokunu bırakıp
Beni bu gece hiç aşka düşürme
***
O kurşun gözlerde ne saklı?
Kaçış yok, alkış var
Güzelliğine
Teslimiyetim
Geçmiyor niyetim
Sardım güzelliğine
Yarını bırakıp
Şimdi tutuşalım
El ele
***
O kurşun gözlerde ne saklı
İçimde bir haller var
Teslimiyetim
Geçmiyor niyetim
Güzelliğine