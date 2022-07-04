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Edis Güzelliğine Ft. Emina Güzelliğine Ft. Emina Zor musun güzelim? Uzayıp gideyim Boşuna beni hiç dans ettirme Kayıplara karışıp Kokunu bırakıp Beni bu gece hiç aşka düşürme *** O kurşun gözlerde ne saklı? Kaçış yok, alkış var Güzelliğine Teslimiyetim Geçmiyor niyetim Sardım güzelliğine Yarını bırakıp Şimdi tutuşalım El ele *** O kurşun gözlerde ne saklı İçimde bir haller var Teslimiyetim Geçmiyor niyetim Güzelliğine Tüm Şarkıları