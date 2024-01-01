Martılar (Speed up) Şarkı Sözleri
Edis Martılar (Speed up) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis Martılar (Speed up) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Martılar (Speed up) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
***
Kitabına uydur sen yine bana gel
Ben kölen olurum, sen gitarıma tel
İlaç ol yaralarıma her acı geçer
Beyaz ol karalarıma, bu nasıl keder?
***
Niyetin çat çat çatlatmaksa
İnadına pat pat salla kalça
Bi' de peşimde gezinen alçaklar var
Delirece'm sensiz akşamlarda
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
***
Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh
Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyo' kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek martılar
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hat'rına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme dön artık, üzülecek ma-ma-martılar