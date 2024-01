Martılar (Speed up) Şarkı Sözleri Edis Martılar (Speed up) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Edis Martılar (Speed up) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Martılar (Speed up) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.

Edis Martılar (Speed up) Martılar (Speed up) Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Kitabına uydur sen yine bana gel Ben kölen olurum, sen gitarıma tel İlaç ol yaralarıma her acı geçer Beyaz ol karalarıma, bu nasıl keder? *** Niyetin çat çat çatlatmaksa İnadına pat pat salla kalça Bi' de peşimde gezinen alçaklar var Delirece'm sensiz akşamlarda *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek ma-ma-martılar