Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Kitabına uydur sen yine bana gel Ben kölen olurum, sen gitarıma tel İlaç ol yaralarıma her acı geçer Beyaz ol karalarıma, bu nasıl keder? *** Niyetin çat çat çatlatmaksa İnadına pat pat salla kalça Bi' de peşimde gezinen alçaklar var Delirece'm sensiz akşamlarda *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh Anlatsam ağlar şu duvarlar, kumar gibi aşk hiç şansım yok Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen o-o-oh *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyo' kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek martılar *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hat'rına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme dön artık, üzülecek ma-ma-martılar