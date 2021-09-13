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7/24 Dinle Edis Martılar!
Martılar

Martılar

24 Parça | 01:22:50

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Martılar

Edis 02:37
02

Dudak

Edis 03:43
03

Buz Kırağı (yıldızlı Şarkılar)

Edis 03:56
04

Çok Çok

Edis 03:21
05

Güzelliğine Ft. Emina

Edis 03:19
06

Perişanım

Edis 03:12
07

Vay

Edis 03:18
08

Roman

Edis 03:48
09

Paha Biçilemez Bir Şey Başlat

Edis 03:08

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