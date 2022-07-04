Martılar Şarkı Sözleri
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Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hatrına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme, dön artık üzülecek martılar
***
Kitabına uydur sen yine bana gel
Ben kölen olurum sen gitarıma tel
İlaç ol yaralarıma her acı geçer
Beyaz ol karalarıma bu nasıl keder?
***
Niyetin çat çat çatlatmaksa
İnadına pat pat sallar kalça
Bir de peşimde gezinen alçaklar var
Deliricem sensiz akşamlarda
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyor kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hatrına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme, dön artık üzülecek martılar
***
Anlatsam ağlar şu duvarlar
kumar gibi aşk hiç şansım yok
Ne zaman uyansam, konuşsam,
düşünsem yine sen oh oh oh
***
Böyle sevmeden anlamazlar
Görünce durmuyor kan damarda
Gelse kaderimi yazsa baştan
Biraz daha öpsem şu bal yanaktan
***
Dinlettin boynu bükük şarkılar
Ses etmem, susarım anıların hatrına
Sen yoksan ölümden ne farkı var?
Gel etme, dön artık üzülecek martılar