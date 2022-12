Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hatrına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme, dön artık üzülecek martılar *** Kitabına uydur sen yine bana gel Ben kölen olurum sen gitarıma tel İlaç ol yaralarıma her acı geçer Beyaz ol karalarıma bu nasıl keder? *** Niyetin çat çat çatlatmaksa İnadına pat pat sallar kalça Bir de peşimde gezinen alçaklar var Deliricem sensiz akşamlarda *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hatrına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme, dön artık üzülecek martılar *** Anlatsam ağlar şu duvarlar kumar gibi aşk hiç şansım yok Ne zaman uyansam, konuşsam, düşünsem yine sen oh oh oh *** Böyle sevmeden anlamazlar Görünce durmuyor kan damarda Gelse kaderimi yazsa baştan Biraz daha öpsem şu bal yanaktan *** Dinlettin boynu bükük şarkılar Ses etmem, susarım anıların hatrına Sen yoksan ölümden ne farkı var? Gel etme, dön artık üzülecek martılar