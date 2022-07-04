Paha Biçilemez Bir Şey Başlat Şarkı Sözleri
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Edis
Paha Biçilemez Bir Şey Başlat
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Hiç şaşırma bu hız ne diye
Beklemek yok hikayemde
Teslim olsana gözlerime
***
İşte başlıyor yolculuğun
Heyecan dolu hem de uzun
Bak bu bambaşka mucizeye
***
Durma, durma, durma, durma
Aşka Paha Biçilemez asla
Bakarım yoluma
***
Durma, durma, durma, durma
Aşka Paha Biçilemez asla
Sen de katıl yanıma
***
Biraz abartsam, seni şımartsam
Bakiye bitmez aldırma
Zaman aksın, benle rahatsın
Boşuna kendini durdurma
***
Biraz abartsam, seni şımartsam
Bakiye bitmez aldırma
Zaman aksın, benle rahatsın
Durdurma
***
Durma, durma, durma, durma
Aşka Paha Biçilemez asla
(Paha Biçilemez Bir Şey Başlat)
Sen de katıl yanıma