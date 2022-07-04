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Edis Paha Biçilemez Bir Şey Başlat Paha Biçilemez Bir Şey Başlat Hiç şaşırma bu hız ne diye Beklemek yok hikayemde Teslim olsana gözlerime *** İşte başlıyor yolculuğun Heyecan dolu hem de uzun Bak bu bambaşka mucizeye *** Durma, durma, durma, durma Aşka Paha Biçilemez asla Bakarım yoluma *** Durma, durma, durma, durma Aşka Paha Biçilemez asla Sen de katıl yanıma *** Biraz abartsam, seni şımartsam Bakiye bitmez aldırma Zaman aksın, benle rahatsın Boşuna kendini durdurma *** Biraz abartsam, seni şımartsam Bakiye bitmez aldırma Zaman aksın, benle rahatsın Durdurma *** Durma, durma, durma, durma Aşka Paha Biçilemez asla (Paha Biçilemez Bir Şey Başlat) Sen de katıl yanıma Tüm Şarkıları