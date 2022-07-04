Senin de aşkta cesaretin farklı Söke söke alıyorsun avucuna Gözlerinin de bir felaketi var *** Aşkta hoyratlığın telafisi yok Deli gibi susuyorum sana ama Değmesin ciğerime kurşunlar *** Durdurma beni, durdurulmaz İçindeki bu derin duygular Kıyametler kopartıyor Üzerine salacağım ordular *** Savaşımız olay, sevişmemiz olay Yanışımız olay, olay oluyor Savaşımız olay, sevişmemiz olay Her bir şeyimiz olay, olay oluyor *** Savaşımız olay, sevişmemiz olay Yanışımız olay, olay oluyor Savaşımız olay, sevişmemiz olay Her bir şeyimiz olay, olay oluyor *** Senin de aşkta cesaretin farklı Söke söke alıyorsun avucuna Gözlerinin de bir felaketi var *** Aşkta hoyratlığın telafisi yok Deli gibi susuyorum sana ama Değmesin ciğerime kurşunlar *** Durdurma beni, durdurulmaz İçindeki bu derin duygular Kıyametler kopartıyor Üzerine salacağım ordular *** Savaşımız olay, sevişmemiz olay Yanışımız olay, olay oluyor Savaşımız olay, sevişmemiz olay Her bir şeyimiz olay, olay oluyor *** Savaşımız olay, sevişmemiz olay Yanışımız olay, olay oluyor Savaşımız olay, sevişmemiz olay Her bir şeyimiz olay, olay oluyor *** Olay oluyor *** Savaşımız olay, sevişmemiz olay Yanışımız olay, olay oluyor Savaşımız olay, sevişmemiz olay Her bir şeyimiz olay, olay oluyor