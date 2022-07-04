Sevişmemiz Olay Şarkı Sözleri
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Senin de aşkta cesaretin farklı
Söke söke alıyorsun avucuna
Gözlerinin de bir felaketi var
***
Aşkta hoyratlığın telafisi yok
Deli gibi susuyorum sana ama
Değmesin ciğerime kurşunlar
***
Durdurma beni, durdurulmaz
İçindeki bu derin duygular
Kıyametler kopartıyor
Üzerine salacağım ordular
***
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Yanışımız olay, olay oluyor
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Her bir şeyimiz olay, olay oluyor
***
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Yanışımız olay, olay oluyor
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Her bir şeyimiz olay, olay oluyor
***
Senin de aşkta cesaretin farklı
Söke söke alıyorsun avucuna
Gözlerinin de bir felaketi var
***
Aşkta hoyratlığın telafisi yok
Deli gibi susuyorum sana ama
Değmesin ciğerime kurşunlar
***
Durdurma beni, durdurulmaz
İçindeki bu derin duygular
Kıyametler kopartıyor
Üzerine salacağım ordular
***
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Yanışımız olay, olay oluyor
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Her bir şeyimiz olay, olay oluyor
***
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Yanışımız olay, olay oluyor
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Her bir şeyimiz olay, olay oluyor
***
Olay oluyor
***
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Yanışımız olay, olay oluyor
Savaşımız olay, sevişmemiz olay
Her bir şeyimiz olay, olay oluyor