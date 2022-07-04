Her ayrılık Zor Bin Yıldır Söyler Dururum Öğrenmiyor Kalp Görüldüğü Üzere Durumum *** İnsan Biraz Olsun Akıllanmaz Mı, Büyümez Mi Er Geç Yanardağ Gibi İçin için Sönmez Mi Bu Sinsi Ateş *** Vay Yine Mi Keder Ama Artık Yeter Yine Kapıda Kara Geceler Vay Çileli Başım Ortasında Kışın iyice Beter *** Bu Zor Günler De Elbet Geçer Bir Gün Herkes Farkında Herkes Nasıl Üzgün