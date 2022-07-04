Vay Şarkı Sözleri
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Her ayrılık Zor
Bin Yıldır Söyler Dururum
Öğrenmiyor Kalp
Görüldüğü Üzere Durumum
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İnsan Biraz Olsun
Akıllanmaz Mı, Büyümez Mi
Er Geç Yanardağ Gibi
İçin için Sönmez Mi Bu Sinsi Ateş
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Vay Yine Mi Keder Ama Artık Yeter
Yine Kapıda Kara Geceler
Vay Çileli Başım
Ortasında Kışın iyice Beter
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Bu Zor Günler De
Elbet Geçer Bir Gün
Herkes Farkında
Herkes Nasıl Üzgün