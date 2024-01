Ne yana baksam her tarafım sen bu ne biçim hasretlik? (oh) Yüzünü görmesem bi' dakika bi' saniye ölüyorum kahretsin (kahretsin) Hastayım göz kapaklarına bile beni nasıl hapsettin? Bil ki dönüyor hatrına dünya sensizlik zahmetli *** Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız *** İnan umrumda değil hiç ne dedikleri Ve de arkamızdan dönen o dolaplar (oh) Gülüm göremiyorum ne doğru ne de yanlışı Çünkü kör olmuş olabilirim aşktan (aşktan) *** Gel kollarıma sımsıkı sarayım seni gel ıslanıp yağmur gibi yağsak (oh) Hemen unutuyorum her şeyi karışıyor kafam önümde kıvrılırken o kalçan *** Her yerde tuzak Kaç gel rüyalarıma Versem dünyaları sana Düşsem sevdana daha *** Ben yandım aman Sen yoksan her yer ayaz Bir gülsen gelse bahar Dost olsa geceler sabaha *** Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız *** Dedim bu güzellik beni yola sokacak Bir de yanaşırsa yamacıma olay olacak Sök kır kalbimin zincirini oyalamadan Ama o nasıl bakışlar öyle oy anam anam *** Her yerde tuzak Kaç gel rüyalarıma Versem dünyaları sana Dost olsa geceler sabaha *** Aşk en büyük yalansa ben en büyük yalancı Varsın hiç güldürmesin seninleyken anlamsız Bak yağmurdan kaçarken gözlerine yakalandım Anladım çok zor çıkmak bu kazadan zararsız