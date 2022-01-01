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7/24 Dinle Efkan Şeşen

Efkan Şeşen

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01

Yana Yüreğim yana

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Döneceğim Birgün

03

Bir de Ay Düşse

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Sen İstemedin

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Dokuz altı yolları

... KAPAT
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Albümler

Gölgeler Şehri Efkan Şeşen

Pek De Tanınmayan Karadeniz Efkan Şeşen

Karadeniz Efkan Şeşen

Dar Kapılar Efkan Şeşen

Merhaba Efkan Şeşen

Göçer Oldum Efkan Şeşen

Dokuz Altı Yollarında Efkan Şeşen

Gün Ağarırken Efkan Şeşen

Gözleri Hala Çocuk Efkan Şeşen

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