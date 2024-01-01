Ege Çubukçu

Asla Şarkı Sözleri
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Asla, asla, asla yapamam asla;
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dersen dahası gelir başına
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Asla, asla, asla yapamam asla
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma
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Geçmişe dönüş 1983 kışına
16 kasım, merhaba dünya
Kapkara bir hayat yok aslında arkamda
Ama hayat bu derler ya herkes kendi başına
Koskoca dünyada, yapayalnız hisler
En riskli deneyimleri zaman kendi besler
İçki, sigara, seks, para hatayı süsler
Yalancı dünya dürüst insanları gizler!
Aile sevgisi,aşk,pembe düşler
Kalpler inançla dolu,yalvarışlar tanrıya
Dualar sokaklarda yaşayanlara, yaşamasam da
Her 'asla'nın sonu kaldırımlarda, biter!
Zenginliği tatmayı bu dünyada herkes ister
Bende!..hala istediğim 2. şey
Sevgi vazgeçemediğim duygu
Seni seviyorum demeli yaşamalısın bu duyguyu
***
Asla, asla, asla yapamam asla
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dersen dahası gelir başına
***
Asla, asla, asla yapamam asla
İşte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma