Ege Çubukçu

Asla, asla, asla yapamam asla; Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dersen dahası gelir başına *** Asla, asla, asla yapamam asla Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma *** Geçmişe dönüş 1983 kışına 16 kasım, merhaba dünya Kapkara bir hayat yok aslında arkamda Ama hayat bu derler ya herkes kendi başına Koskoca dünyada, yapayalnız hisler En riskli deneyimleri zaman kendi besler İçki, sigara, seks, para hatayı süsler Yalancı dünya dürüst insanları gizler! Aile sevgisi,aşk,pembe düşler Kalpler inançla dolu,yalvarışlar tanrıya Dualar sokaklarda yaşayanlara, yaşamasam da Her 'asla'nın sonu kaldırımlarda, biter! Zenginliği tatmayı bu dünyada herkes ister Bende!..hala istediğim 2. şey Sevgi vazgeçemediğim duygu Seni seviyorum demeli yaşamalısın bu duyguyu *** Asla, asla, asla yapamam asla Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dersen dahası gelir başına *** Asla, asla, asla yapamam asla İşte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma