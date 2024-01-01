Ege Çubukçu

-
Beceriksiz ressamın siyah beyaz tablosu
Gibi hayat biraz beyaz en çok ta koyu
Istem dışı dahil olursun bu oyuna
Gözlerini açar açmaz başlar tantana
***
Yavaş yavaş açılır sahnenin perdesi
Başrol de sensin mekan hayat sahnesi
Dublorsüz bütün riski sana ait
Ya adam olacaksın yada serseri
***
Gün gelecek zorluklar çıkacak
Körpe beynin sorunlarla dolacak
Idrak edemeyeceksin olan biteni
Sonra çözüm gelmeden film son bulacak
***
Neler yapılacak neler edilecek
Bunların cevabı senden gelecek
Sahne senin sahnen rol senin rolûn
Senaryo kader ve basladı çekim
**
Aklın başına gelmeye başlar
Zaman aktıkça su gibi
Kara kara başlarsın düşünmeye geleceği
Ve de maalesef yitirilmiş geçmişin
Yasını tutmak çok yazık
Hayat bir film gibi gözlerinden geçer ama
Aynı gözler geleceği zor seçer
***
Hayat bir film gibi yaşanır ve biter
Filmin sonunda mutluluk ya da keder
Hadi sen seç
***
Çekim 2 sahne 1 işte başladı
Olayın akışını belirleme zamanı
Zor kararlar zarar ve yararlar
Ömrün boyu seni korur ya da yaralar
***
Paralar yaşam boyu içini ama
Belki de ulaşacaksın mutlu sona
Gün batımına doğru giden patikadan
Yürüyeceksin atınla bir başına
***
Mutlu sonla biter sanma bu filmi
Mutlu sonla biter onca film gibi
Kötü adamlar Erol Taşa hiç benzemez
Senaryo sana hep başrol de vermez
***
Yeri gelir figüranı oynar ve göçersin
Kendin için en iyisini seçmelisin
Sensin senarist sensin yönetmen
Hayatına yön ver çok geçmeden
***
Aklın başına gelmeye başlar
Zaman aktıkça su gibi
Kara kara başlarsın düşünmeye geleceği
Ve de maalesef yitirilmiş geçmişin
***
Yasını tutmak çok yazık
Hayat bir film gibi gözlerinden geçer ama
Aynı gözler geleceği zor seçer
Hayat bir film gibi yaşanır ve biter
Filmin sonunda mutluluk ya da keder
Hadi sen seç
-
Hey bu benim favori parçam, diyorsan;
Eğlenceye devam
Kıyak parçalar ve kıyak ortam için işte numaram
***
Radiopop istek hattı
Güneşli bir yaz akşamı
Yepyeni bir saat günün ilk istek parçası; Ayşe Hatun
Sarılmandan belli
Kırıcan mı belimi?
Çok canım acıdı çeksene elini!!
Millet bu parçaya bayılıyor
Diskoda dans ediyor deli gibi
Hepsinden önce, çevir sihirli 7 numarayı bence
Bana ulaş
Dile benden favori parçanı
Tüm gün diline dolanan o şarkıyı
***
Ayşe Hatun Önal:
***
Aklım karışık
Yanımdaki araba yanaşık
İçindeki artist yılışık
Cuma gecesi trafik sıkışık!
Bir ışık yansa, trafik aksa
Bütün kızlar toplansak
Gecelere aksak, zıplayıp dursak
Radyoda bizim parçayı tuttursak!
-
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Hava değişir kulübe girince kapıdan
Tam takırız eküri gelince arkadan
Elimi beline dolar seksi bayan
Elde Dom Perignon, üstte Sean John
***
Şöhret şan aramam bu ghetto party
Tut elimi dans et, hayat fani
Son söz Tetik'ten hayat film gibi
Çekim 2 sahne 7 kıvır beli deli, deli
***
Söyle; kafan ne kadar yüksek?
Kafan yüksek bedenin esnek
Hadi söyle, ghetto party ne demek?
Ghetto party demek, uçmak demek bebek
***
Kadehler havada hey DJ
Ritmi parlat yoluna girer her şey
Plağını seç bir scratch, nakarata geç
Hey DJ, hey DJ
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Her Jack'in ardından bir Tequila
Beni böyle hatırla
Satırla kovalarım seni vermezsen bana kalbini
Dandini dastana
Uyuyanlar bostana
Biz gideriz club'a sallanır ama düz gider araba
Yokuşta, bir vuruşta, göbeğinden akar damla damla
***
Elin omzumda benimkisi belde
Hele benimle kuytu köşelere gel de
Derdinin dermanı bende
Omzumdaki ellerin kemerde
***
Seksi seksi önümde dans etti
Fiziği endamı ve her yeri
Yavaş, yavaş indirdi perdeyi
Alev, alev yaktı cazibesi
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Eğer bu gece sıcaksa; yaz geldi
Kulüpte dostlarınla; yaz geldi
Elinde bir Bacardi; yaz geldi
Altında dans pisti; yaz geldi
***
yaz geldi
(Kulüpte dostlarımla) yaz geldi
(Elimde bir Bacardi) yaz geldi
(Altımda dans pisti) yaz geldi
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
-
Esrarlı bir gece vakti
Ya da yağmurlu bir akşam üstü.
Belki de güneşli bir öğle vakti,
Bakarsın bir gündönümü.
***
Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün.
Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim
Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan,
çaktırmadan, ayıltmadan;
Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim.
***
O gün, kötü gün kördüğüm budur.
Kendime sözüm, kendi özüm gözüm.
Kara aslan gönlüm, çekip gitmeyi ister.
Bir gün haksız sayılmaz, hakkini çalmaz kimsenin.
Güzellik ettim, kötülük biçtim, seçmedim, ayırt etmedim
Kimseyi kimseden çok sevmedim.
Asla demedim. Kimseye yok kinim. Dürüstlüktür dinim.
İnsanlığa dair bunu bilirim.
Sebebim yok ki bir sınırı bu kalbimin.
Özgür ruhlu, paradan tuzlu bu geminin nuhu yalandan gururlu.
Altın kumu, sevgi unu, üzmesi kolay çalması zorlu.
Yine kolay olanı seçti insanoğlu. Doğası yılanları geçti
Tepti iyi olanı. Kötülük biçti. Tarih tekerrür etmeyi bildi.
Ve şimdi önünde iki seçenek, ya kalıp acı çekecek
Ya da bilecek doğru seçeneği bulmayı.
Doğru seçenek, bir gün çekip gitmek.
***
Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün.
Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim
Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan,
çaktırmadan, ayıltmadan;
Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim.
***
Gözlerin,
Göz kapağı hapishanesinin müebbet mahkûmu olana dek,
Bunlar sürecek. Üzme kendini göreceksin değmeyecek.
Bir gün acılar dinecek diyecek, bekleyeceksin
Belki de gelecek.
Ama mutluluğun geç kalabilme ihtimali mevcut.
Ve de had safhada.
Kaçmak tek çare. Kendine et sen her neler edeceksen ama
Bile bile çek çile
Ya da çek git bir gün doğru bildiğin yere.
***
Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün.
Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim
Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan,
çaktırmadan, ayıltmadan;
Elâlemi yâri anayı bekleyeni mi üzebilirim.
***
Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün.
Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim
Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan,
çaktırmadan, ayıltmadan;
Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim...
-
Asla, asla, asla yapamam asla;
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dersen dahası gelir başına
***
Asla, asla, asla yapamam asla
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma
***
Geçmişe dönüş 1983 kışına
16 kasım, merhaba dünya
Kapkara bir hayat yok aslında arkamda
Ama hayat bu derler ya herkes kendi başına
Koskoca dünyada, yapayalnız hisler
En riskli deneyimleri zaman kendi besler
İçki, sigara, seks, para hatayı süsler
Yalancı dünya dürüst insanları gizler!
Aile sevgisi,aşk,pembe düşler
Kalpler inançla dolu,yalvarışlar tanrıya
Dualar sokaklarda yaşayanlara, yaşamasam da
Her 'asla'nın sonu kaldırımlarda, biter!
Zenginliği tatmayı bu dünyada herkes ister
Bende!..hala istediğim 2. şey
Sevgi vazgeçemediğim duygu
Seni seviyorum demeli yaşamalısın bu duyguyu
***
Asla, asla, asla yapamam asla
Işte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dersen dahası gelir başına
***
Asla, asla, asla yapamam asla
İşte bunu deme bana bunu yapma
Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma
-
-
Günleri sor günleri sor sensiz gecen günleri
Özlemi sor özlemi sor sensiz gecen günlerin özlemini
Şehveti sor şehveti sor şehveti sor özleminin bana verdiği şehveti
Gel beni sor gel beni sor tüm günlerin bana verdiği bitkinliği
Çok bitkinim sensiz bir hiçim bunu söylemek benim için çok zor
Sana olan tutkum bu aralar durgun çünkü yoksun tüm bunların sonucunu gel bana sor
***
Ele güne karsı yolları aştım kendimi aştım sana geldim
Millet şaşkin sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim
Ele güne karşı yolları aştım kendimi aştım sana geldim
Millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Naran naran nanna naran naran nanna
Naran naran nanna naran naran nanna
Naran naran nanna
***
Çok bitkinim sensiz bir hiçim bunu söylemek benim için çok zor
Sana olan tutkum bu aralar durgun çünkü yoksun bunların sonucunu gel bana sor
Gelsen bir de bana sor gel sen bir de bana sor ele güne karsı yolları aştım
Kendimi aştım sana geldim millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım
Sana geldim ele güne karşı yolları aştım kendimi aştım sana geldim
Millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim
***
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Soracak olursan
Sene 2002 10 Haziran Çarşamba alalım en baştan bir kız yürüyor yolun başından
Gönlünü kaptırır esas oğlan günleri gün ayları ay yılları yıl yaptık özledik attık işi gücü attık başımızdan
Sardık tüm zamanı paylaştık biz çok kaptırdık pembe masallara komik olduk bile düştük bi kavgada olay olduk
Ayrı düştük traji komik kabul et gülünçtük sonu gelmedi kavgaların bir boşluk işte o zaman koptuk
Son dileğim geri almak ise şimdi tek hissettiğim vurukluk
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor
-
Bir kız var sahnenin önünde, bu kız diğerlerinden farklı
Tüm gözler sahnede üstümde, bu kızın bakışları anlamlı
Kızlarım body giyer, bol bi' jean ve bandana
Bu kız da mini bi' etek ve Dolce Gabbana
Elinde bi' digi kamera, zoom yapıyor bana
***
Ortam ateşli kalçayı salla, gençlerin elleri havada
Bi' sağa bir sola dans edip eğleniyorlar, dillerde benim parça
Konser sonrası kulis, karışık bi' kaç imza (aha)
Flaşlar ard arda milletle bi' kaç hatıra, sonra gece yeni başlıyo
***
İlk adım benden, attım kendimi dışarıya kapıdan
Bi' 7.45 yaklaştı kapıya ardından, kapı açılır din-dan din-dan
Dolce kızı yaklaşıyo salına salına yanımdan
Geçerken tutuyor kolumdan, fısıldıyor ısrarlı ama nazlanmadan
***
"Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim"
"Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim"
Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya"
Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada"
***
Her gecenin var bi' olayı ama yaz gecelerinin tadı farklı (ah)
Daldım şöyle denize karşı, yine kalbim Ege'de kaldı
Dostlarla baş başa güzel bi' gece, gün batımı bu gece anlamlı
Bu gece öyle bi' gece olmalı ki yıllarca unutulmamalı (aha)
***
Hadi, hadi küçüğüm ben geceye değil eğlenceye düşkünüm
Düştüm yola atladım arabaya, bi' mesaj dostlara her zamanki barda
Koltuk boş otoda yollar ıslak, keyfim hoş o an Chevy Nova kısrak
Hiç hoşuma gitmez ışığa takılmak, yandaki araba cistak, cistak
***
Teypte çalıyo yaz geldi, bi' yerden çıkarırmış gibi
Süzüyor yavaşça, sanki bi' bakışta kandırabilecekmiş gibi
Şimdiden olucaklar belli, kıstı teybin sesini
Söze giriyor hanımefendi, yine aynı nakarat bildiğin gibi sözleri
***
"Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim"
"Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim"
Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya"
Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni barda"
***
Yaz geldi, her gece klüpte yarı iş yarı eğlence
Ama ortam bizim bu gece, eküri etrafa saçıyor pür neşe
Açık hava kulübü, iskelenin tam burnunda
Sallanan denize düşer ama kimin umurunda
Karizma yazmaz bizde eğlencenin alnında
***
Tam da öyle bir' kız yaklaşıyor yanıma sinsice
Elleri omzumda, çeviriyo beni kendine, gözü üstümde, "Pardon?"
"Sesin hoşuma gitti güzel bi' ton, hoş parfüm, şık pantolon"
"Stilini beğendim söyle bu gece boş musun?" (sayılır)
Dostlarımla beraberim, tayfanı çağır beraber eğlenelim
Sahile geçelim, bi' plak seçelim, birazcık içelim, dans edelim
Ekip çoğaldı partiyi taşıdık kumsala, tanışma faslı ardından curcuna
Ama her başlangıcı olduğu gibi sonuna vardık eğlencenin
Belli ki hiç hoşuna gitmedi bu hanımefendinin
Başladı yavaşça süzmeye gözlerimi, yine aynı nakarat bildiğin gibi
"Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim"
"Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim"
Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya"
Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada"
-
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Hava değişir kulübe girince kapıdan
Tam takırız eküri gelince arkadan
Elimi beline dolar seksi bayan
Elde Dom Perignon, üstte Sean John
***
Şöhret şan aramam bu ghetto party
Tut elimi dans et, hayat fani
Son söz Tetik'ten hayat film gibi
Çekim 2 sahne 7 kıvır beli deli, deli
***
Söyle; kafan ne kadar yüksek?
Kafan yüksek bedenin esnek
Hadi söyle, ghetto party ne demek?
Ghetto party demek, uçmak demek bebek
***
Kadehler havada hey DJ
Ritmi parlat yoluna girer her şey
Plağını seç bir scratch, nakarata geç
Hey DJ, hey DJ
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Her Jack'in ardından bir Tequila
Beni böyle hatırla
Satırla kovalarım seni vermezsen bana kalbini
Dandini dastana
Uyuyanlar bostana
Biz gideriz club'a sallanır ama düz gider araba
Yokuşta, bir vuruşta, göbeğinden akar damla damla
***
Elin omzumda benimkisi belde
Hele benimle kuytu köşelere gel de
Derdinin dermanı bende
Omzumdaki ellerin kemerde
***
Seksi seksi önümde dans etti
Fiziği endamı ve her yeri
Yavaş, yavaş indirdi perdeyi
Alev, alev yaktı cazibesi
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party
***
Eğer bu gece sıcaksa; yaz geldi
Kulüpte dostlarınla; yaz geldi
Elinde bir Bacardi; yaz geldi
Altında dans pisti; yaz geldi
***
yaz geldi
(Kulüpte dostlarımla) yaz geldi
(Elimde bir Bacardi) yaz geldi
(Altımda dans pisti) yaz geldi
***
Yaz geldi her gece kulüpte hadi
Az geldi vur şişenin dibine
Gaz geldi atla dans pistine hadi
Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party