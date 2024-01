Ege Çubukçu

Gel Sen (Bir De Bana Sor) Günleri sor günleri sor sensiz gecen günleri Özlemi sor özlemi sor sensiz gecen günlerin özlemini Şehveti sor şehveti sor şehveti sor özleminin bana verdiği şehveti Gel beni sor gel beni sor tüm günlerin bana verdiği bitkinliği Çok bitkinim sensiz bir hiçim bunu söylemek benim için çok zor Sana olan tutkum bu aralar durgun çünkü yoksun tüm bunların sonucunu gel bana sor *** Ele güne karsı yolları aştım kendimi aştım sana geldim Millet şaşkin sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim Ele güne karşı yolları aştım kendimi aştım sana geldim Millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Naran naran nanna naran naran nanna Naran naran nanna naran naran nanna Naran naran nanna *** Çok bitkinim sensiz bir hiçim bunu söylemek benim için çok zor Sana olan tutkum bu aralar durgun çünkü yoksun bunların sonucunu gel bana sor Gelsen bir de bana sor gel sen bir de bana sor ele güne karsı yolları aştım Kendimi aştım sana geldim millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım Sana geldim ele güne karşı yolları aştım kendimi aştım sana geldim Millet şaşkın sonucumu aştım gururu yaktım sana geldim *** Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Soracak olursan Sene 2002 10 Haziran Çarşamba alalım en baştan bir kız yürüyor yolun başından Gönlünü kaptırır esas oğlan günleri gün ayları ay yılları yıl yaptık özledik attık işi gücü attık başımızdan Sardık tüm zamanı paylaştık biz çok kaptırdık pembe masallara komik olduk bile düştük bi kavgada olay olduk Ayrı düştük traji komik kabul et gülünçtük sonu gelmedi kavgaların bir boşluk işte o zaman koptuk Son dileğim geri almak ise şimdi tek hissettiğim vurukluk Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor Gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor gel sen bir de bana sor

Hey D.J (Feat Ayşe Hatun) Hey bu benim favori parçam, diyorsan; Eğlenceye devam Kıyak parçalar ve kıyak ortam için işte numaram *** Radiopop istek hattı Güneşli bir yaz akşamı Yepyeni bir saat günün ilk istek parçası; Ayşe Hatun Sarılmandan belli Kırıcan mı belimi? Çok canım acıdı çeksene elini!! Millet bu parçaya bayılıyor Diskoda dans ediyor deli gibi Hepsinden önce, çevir sihirli 7 numarayı bence Bana ulaş Dile benden favori parçanı Tüm gün diline dolanan o şarkıyı *** Ayşe Hatun Önal: *** Aklım karışık Yanımdaki araba yanaşık İçindeki artist yılışık Cuma gecesi trafik sıkışık! Bir ışık yansa, trafik aksa Bütün kızlar toplansak Gecelere aksak, zıplayıp dursak Radyoda bizim parçayı tuttursak!

Yaz Geldi (Feat U.T.C.) Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party *** Hava değişir kulübe girince kapıdan Tam takırız eküri gelince arkadan Elimi beline dolar seksi bayan Elde Dom Perignon, üstte Sean John *** Şöhret şan aramam bu ghetto party Tut elimi dans et, hayat fani Son söz Tetik'ten hayat film gibi Çekim 2 sahne 7 kıvır beli deli, deli *** Söyle; kafan ne kadar yüksek? Kafan yüksek bedenin esnek Hadi söyle, ghetto party ne demek? Ghetto party demek, uçmak demek bebek *** Kadehler havada hey DJ Ritmi parlat yoluna girer her şey Plağını seç bir scratch, nakarata geç Hey DJ, hey DJ *** Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party *** Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party *** Her Jack'in ardından bir Tequila Beni böyle hatırla Satırla kovalarım seni vermezsen bana kalbini Dandini dastana Uyuyanlar bostana Biz gideriz club'a sallanır ama düz gider araba Yokuşta, bir vuruşta, göbeğinden akar damla damla *** Elin omzumda benimkisi belde Hele benimle kuytu köşelere gel de Derdinin dermanı bende Omzumdaki ellerin kemerde *** Seksi seksi önümde dans etti Fiziği endamı ve her yeri Yavaş, yavaş indirdi perdeyi Alev, alev yaktı cazibesi *** Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party *** Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party *** Eğer bu gece sıcaksa; yaz geldi Kulüpte dostlarınla; yaz geldi Elinde bir Bacardi; yaz geldi Altında dans pisti; yaz geldi *** yaz geldi (Kulüpte dostlarımla) yaz geldi (Elimde bir Bacardi) yaz geldi (Altımda dans pisti) yaz geldi *** Yaz geldi her gece kulüpte hadi Az geldi vur şişenin dibine Gaz geldi atla dans pistine hadi Bir Bacardi, gecenin vakti, ghetto party

1 Gün Esrarlı bir gece vakti Ya da yağmurlu bir akşam üstü. Belki de güneşli bir öğle vakti, Bakarsın bir gündönümü. *** Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün. Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan, çaktırmadan, ayıltmadan; Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim. *** O gün, kötü gün kördüğüm budur. Kendime sözüm, kendi özüm gözüm. Kara aslan gönlüm, çekip gitmeyi ister. Bir gün haksız sayılmaz, hakkini çalmaz kimsenin. Güzellik ettim, kötülük biçtim, seçmedim, ayırt etmedim Kimseyi kimseden çok sevmedim. Asla demedim. Kimseye yok kinim. Dürüstlüktür dinim. İnsanlığa dair bunu bilirim. Sebebim yok ki bir sınırı bu kalbimin. Özgür ruhlu, paradan tuzlu bu geminin nuhu yalandan gururlu. Altın kumu, sevgi unu, üzmesi kolay çalması zorlu. Yine kolay olanı seçti insanoğlu. Doğası yılanları geçti Tepti iyi olanı. Kötülük biçti. Tarih tekerrür etmeyi bildi. Ve şimdi önünde iki seçenek, ya kalıp acı çekecek Ya da bilecek doğru seçeneği bulmayı. Doğru seçenek, bir gün çekip gitmek. *** Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün. Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan, çaktırmadan, ayıltmadan; Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim. *** Gözlerin, Göz kapağı hapishanesinin müebbet mahkûmu olana dek, Bunlar sürecek. Üzme kendini göreceksin değmeyecek. Bir gün acılar dinecek diyecek, bekleyeceksin Belki de gelecek. Ama mutluluğun geç kalabilme ihtimali mevcut. Ve de had safhada. Kaçmak tek çare. Kendine et sen her neler edeceksen ama Bile bile çek çile Ya da çek git bir gün doğru bildiğin yere. *** Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün. Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan, çaktırmadan, ayıltmadan; Elâlemi yâri anayı bekleyeni mi üzebilirim. *** Bir gün ama bir gün, burada olmadığım bir gün. Mutlu olabilirim, huzuru bulabilirim, kaçabilirim Yok olabilirim. Uzaklaşabilirim buralardan, çaktırmadan, ayıltmadan; Elâlemi yâri anayı bekleyenimi üzebilirim...

Asla Asla, asla, asla yapamam asla; Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dersen dahası gelir başına *** Asla, asla, asla yapamam asla Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma *** Geçmişe dönüş 1983 kışına 16 kasım, merhaba dünya Kapkara bir hayat yok aslında arkamda Ama hayat bu derler ya herkes kendi başına Koskoca dünyada, yapayalnız hisler En riskli deneyimleri zaman kendi besler İçki, sigara, seks, para hatayı süsler Yalancı dünya dürüst insanları gizler! Aile sevgisi,aşk,pembe düşler Kalpler inançla dolu,yalvarışlar tanrıya Dualar sokaklarda yaşayanlara, yaşamasam da Her 'asla'nın sonu kaldırımlarda, biter! Zenginliği tatmayı bu dünyada herkes ister Bende!..hala istediğim 2. şey Sevgi vazgeçemediğim duygu Seni seviyorum demeli yaşamalısın bu duyguyu *** Asla, asla, asla yapamam asla Işte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dersen dahası gelir başına *** Asla, asla, asla yapamam asla İşte bunu deme bana bunu yapma Asla yapamam dedim de bak neler geldi başıma

Film Gibi Beceriksiz ressamın siyah beyaz tablosu Gibi hayat biraz beyaz en çok ta koyu Istem dışı dahil olursun bu oyuna Gözlerini açar açmaz başlar tantana *** Yavaş yavaş açılır sahnenin perdesi Başrol de sensin mekan hayat sahnesi Dublorsüz bütün riski sana ait Ya adam olacaksın yada serseri *** Gün gelecek zorluklar çıkacak Körpe beynin sorunlarla dolacak Idrak edemeyeceksin olan biteni Sonra çözüm gelmeden film son bulacak *** Neler yapılacak neler edilecek Bunların cevabı senden gelecek Sahne senin sahnen rol senin rolûn Senaryo kader ve basladı çekim ** Aklın başına gelmeye başlar Zaman aktıkça su gibi Kara kara başlarsın düşünmeye geleceği Ve de maalesef yitirilmiş geçmişin Yasını tutmak çok yazık Hayat bir film gibi gözlerinden geçer ama Aynı gözler geleceği zor seçer *** Hayat bir film gibi yaşanır ve biter Filmin sonunda mutluluk ya da keder Hadi sen seç *** Çekim 2 sahne 1 işte başladı Olayın akışını belirleme zamanı Zor kararlar zarar ve yararlar Ömrün boyu seni korur ya da yaralar *** Paralar yaşam boyu içini ama Belki de ulaşacaksın mutlu sona Gün batımına doğru giden patikadan Yürüyeceksin atınla bir başına *** Mutlu sonla biter sanma bu filmi Mutlu sonla biter onca film gibi Kötü adamlar Erol Taşa hiç benzemez Senaryo sana hep başrol de vermez *** Yeri gelir figüranı oynar ve göçersin Kendin için en iyisini seçmelisin Sensin senarist sensin yönetmen Hayatına yön ver çok geçmeden *** Aklın başına gelmeye başlar Zaman aktıkça su gibi Kara kara başlarsın düşünmeye geleceği Ve de maalesef yitirilmiş geçmişin *** Yasını tutmak çok yazık Hayat bir film gibi gözlerinden geçer ama Aynı gözler geleceği zor seçer Hayat bir film gibi yaşanır ve biter Filmin sonunda mutluluk ya da keder Hadi sen seç

Hadi Bize Gidelim Bir kız var sahnenin önünde, bu kız diğerlerinden farklı Tüm gözler sahnede üstümde, bu kızın bakışları anlamlı Kızlarım body giyer, bol bi' jean ve bandana Bu kız da mini bi' etek ve Dolce Gabbana Elinde bi' digi kamera, zoom yapıyor bana *** Ortam ateşli kalçayı salla, gençlerin elleri havada Bi' sağa bir sola dans edip eğleniyorlar, dillerde benim parça Konser sonrası kulis, karışık bi' kaç imza (aha) Flaşlar ard arda milletle bi' kaç hatıra, sonra gece yeni başlıyo *** İlk adım benden, attım kendimi dışarıya kapıdan Bi' 7.45 yaklaştı kapıya ardından, kapı açılır din-dan din-dan Dolce kızı yaklaşıyo salına salına yanımdan Geçerken tutuyor kolumdan, fısıldıyor ısrarlı ama nazlanmadan *** "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada" *** Her gecenin var bi' olayı ama yaz gecelerinin tadı farklı (ah) Daldım şöyle denize karşı, yine kalbim Ege'de kaldı Dostlarla baş başa güzel bi' gece, gün batımı bu gece anlamlı Bu gece öyle bi' gece olmalı ki yıllarca unutulmamalı (aha) *** Hadi, hadi küçüğüm ben geceye değil eğlenceye düşkünüm Düştüm yola atladım arabaya, bi' mesaj dostlara her zamanki barda Koltuk boş otoda yollar ıslak, keyfim hoş o an Chevy Nova kısrak Hiç hoşuma gitmez ışığa takılmak, yandaki araba cistak, cistak *** Teypte çalıyo yaz geldi, bi' yerden çıkarırmış gibi Süzüyor yavaşça, sanki bi' bakışta kandırabilecekmiş gibi Şimdiden olucaklar belli, kıstı teybin sesini Söze giriyor hanımefendi, yine aynı nakarat bildiğin gibi sözleri *** "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni barda" *** Yaz geldi, her gece klüpte yarı iş yarı eğlence Ama ortam bizim bu gece, eküri etrafa saçıyor pür neşe Açık hava kulübü, iskelenin tam burnunda Sallanan denize düşer ama kimin umurunda Karizma yazmaz bizde eğlencenin alnında *** Tam da öyle bir' kız yaklaşıyor yanıma sinsice Elleri omzumda, çeviriyo beni kendine, gözü üstümde, "Pardon?" "Sesin hoşuma gitti güzel bi' ton, hoş parfüm, şık pantolon" "Stilini beğendim söyle bu gece boş musun?" (sayılır) Dostlarımla beraberim, tayfanı çağır beraber eğlenelim Sahile geçelim, bi' plak seçelim, birazcık içelim, dans edelim Ekip çoğaldı partiyi taşıdık kumsala, tanışma faslı ardından curcuna Ama her başlangıcı olduğu gibi sonuna vardık eğlencenin Belli ki hiç hoşuna gitmedi bu hanımefendinin Başladı yavaşça süzmeye gözlerimi, yine aynı nakarat bildiğin gibi "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada"