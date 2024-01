Ege Çubukçu

Hadi Bize Gidelim Bir kız var sahnenin önünde, bu kız diğerlerinden farklı Tüm gözler sahnede üstümde, bu kızın bakışları anlamlı Kızlarım body giyer, bol bi' jean ve bandana Bu kız da mini bi' etek ve Dolce Gabbana Elinde bi' digi kamera, zoom yapıyor bana *** Ortam ateşli kalçayı salla, gençlerin elleri havada Bi' sağa bir sola dans edip eğleniyorlar, dillerde benim parça Konser sonrası kulis, karışık bi' kaç imza (aha) Flaşlar ard arda milletle bi' kaç hatıra, sonra gece yeni başlıyo *** İlk adım benden, attım kendimi dışarıya kapıdan Bi' 7.45 yaklaştı kapıya ardından, kapı açılır din-dan din-dan Dolce kızı yaklaşıyo salına salına yanımdan Geçerken tutuyor kolumdan, fısıldıyor ısrarlı ama nazlanmadan *** "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada" *** Her gecenin var bi' olayı ama yaz gecelerinin tadı farklı (ah) Daldım şöyle denize karşı, yine kalbim Ege'de kaldı Dostlarla baş başa güzel bi' gece, gün batımı bu gece anlamlı Bu gece öyle bi' gece olmalı ki yıllarca unutulmamalı (aha) *** Hadi, hadi küçüğüm ben geceye değil eğlenceye düşkünüm Düştüm yola atladım arabaya, bi' mesaj dostlara her zamanki barda Koltuk boş otoda yollar ıslak, keyfim hoş o an Chevy Nova kısrak Hiç hoşuma gitmez ışığa takılmak, yandaki araba cistak, cistak *** Teypte çalıyo yaz geldi, bi' yerden çıkarırmış gibi Süzüyor yavaşça, sanki bi' bakışta kandırabilecekmiş gibi Şimdiden olucaklar belli, kıstı teybin sesini Söze giriyor hanımefendi, yine aynı nakarat bildiğin gibi sözleri *** "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni barda" *** Yaz geldi, her gece klüpte yarı iş yarı eğlence Ama ortam bizim bu gece, eküri etrafa saçıyor pür neşe Açık hava kulübü, iskelenin tam burnunda Sallanan denize düşer ama kimin umurunda Karizma yazmaz bizde eğlencenin alnında *** Tam da öyle bir' kız yaklaşıyor yanıma sinsice Elleri omzumda, çeviriyo beni kendine, gözü üstümde, "Pardon?" "Sesin hoşuma gitti güzel bi' ton, hoş parfüm, şık pantolon" "Stilini beğendim söyle bu gece boş musun?" (sayılır) Dostlarımla beraberim, tayfanı çağır beraber eğlenelim Sahile geçelim, bi' plak seçelim, birazcık içelim, dans edelim Ekip çoğaldı partiyi taşıdık kumsala, tanışma faslı ardından curcuna Ama her başlangıcı olduğu gibi sonuna vardık eğlencenin Belli ki hiç hoşuna gitmedi bu hanımefendinin Başladı yavaşça süzmeye gözlerimi, yine aynı nakarat bildiğin gibi "Hadi bize gidelim, biraz takılıp dans edelim" "Hadi bize gidelim, sabaha kadar eğlenelim" Bana dedi ki: "Gel bu gece, gel bana ne duruyosun hadi atla arabaya" Dedim ki: "Güzelim başka bi' bahara, eküri bekliyo beni arabada"

Bir Garip Olur İçim Bir garip olur içim Kararınca ufuklar Bir bir aklımdan geçer Kahveden ayrılıklar *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Kalınca bir başıma Hüzün dolar içime Avuturum kendimi Yine kendi kendime *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Acılarla dertlerle Ben gönlümü eylerim Bazan umutla dolar Coşar şarkı söylerim *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir *** Andıkça gözlerimden Gizli gizli yaş gelir Beklediğim sevgili Bakarsın çıkar gelir

Birisine Birisine Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene Benimle ağlayan Benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Yüzüme gülene ardından söz edene Seni zor gününde bırakıp da gidene İyi gün dostları siz şöyle durun Gerçek dostlar beni yerden yere vurun *** Selam vermem gönül vermem Hiç güvenmem öylesine Rastlamak çok kolay şey böylesine *** Gerçekten sevene Değer bilene Almadan verene bana dostum diyene *** Benimle ağlayan benimle gülene Dertlerime ortak olmasını bilene *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine aşık oldum birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine *** Birisine birisine gönül verdim birisine Rastlamak çok zor şeydir böylesine

Boş Vere Vere Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Bugünkü aklım olsaydı Harcar mıydım günlerimi Her kadehte her yalanda Saklar mıydım dertlerimi *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Biz mi olduk terkedilen Felek alacağın olsun Bize böyle dert çektiren Sevgiliye selam olsun *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Saçlara dolunca aklar Birden bir pişmanlık başlar Sanki felek tokadını Bizim gibilere saklar *** Boş vere boş vere ne hale geldik Her yüze güleni biz dost bildik *** Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik Geçti yıllar bir su gibi Neredeydik nerelere geldik *** Neredeydik nerelere geldik Neredeydik nerelere geldik

Dünyamı Yıktı Geçti Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir gölge miydi geçen gözlerimin önünden Yoksa sen miydin gelen karanlıklar içinden *** Bir ışık mıydı yanan uzak bir pencereden Yoksa sen miydin bakan bana neşe içinde Bana neşe içinde *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Bir rüzgar mıydı esen yaprakların ardından Yoksa sen miydin gülen karşılaştığımız an *** Söyle sen miydin seven bana belli etmeden Yoksa ben miydim seven sevdiğimi bilmeden sevdiğimi bilmeden *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti *** Bilmiyorum hangisi ama bir şey vardı ki O gün orda, o anda, dünyamı yıktı geçti

Olmaz Olmaz Deme içimden geçeni sana anlatabilsem kalbimin sesini bir dinletebilsem dizine yaslansam bir çocuk gibi sanki ayrılmış da kavuşmuş gibi *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** bir soru sorulsa cevabım sensin günahım olsa da sevabım sensin *** olmaz olmaz deme hiç olmaz olmaz sevgilim zaman neler gösterir belli olmaz sevgilim

Tatlı Tatlı Sevmiştim seni 13 yaşımda Titrerdim bana Dokunduğunda *** Öyle güzeldi ki O ilk hislerim Andıkça yine Dalar gözlerim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin hep yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını görmezdim *** Sıcak duygular Tatlı hayaller Mutlu yeminlerle Birleşen eller *** Ne kadar yazık Meğer bir anmış O güzel sözlerin Hepsi yalanmış *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim *** Nasıl da tatlı tatlı gülerdin yüzüme Senden başkasını görmezdim Büyülenmiş gibiydim ben Kanardım her sözüne Senden başkasını sevmezdim

Yalnızım Ben Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** İnan sevgili, küskün değilim Yalnız hayatta tek isteğim Gönülden bana uzanacak Dost elinin delisiyim *** Artık dönsen de dönmesen de Ne çıkar beni sevmesen de Bir kadehim var bak elimde Hasreti içiyorum *** Yalnızım ben, çok yalnızım Buymuş benim alın yazım İster uzak ister yakın Anılar beni rahat bırakın