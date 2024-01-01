Hey D.J (Feat Ayşe Hatun) Şarkı Sözleri
Ege Çubukçu Hey D.J (Feat Ayşe Hatun) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ege Çubukçu Hey D.J (Feat Ayşe Hatun) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hey D.J (Feat Ayşe Hatun) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Ege Çubukçu
Hey D.J (Feat Ayşe Hatun)
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Hey bu benim favori parçam, diyorsan;
Eğlenceye devam
Kıyak parçalar ve kıyak ortam için işte numaram
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Radiopop istek hattı
Güneşli bir yaz akşamı
Yepyeni bir saat günün ilk istek parçası; Ayşe Hatun
Sarılmandan belli
Kırıcan mı belimi?
Çok canım acıdı çeksene elini!!
Millet bu parçaya bayılıyor
Diskoda dans ediyor deli gibi
Hepsinden önce, çevir sihirli 7 numarayı bence
Bana ulaş
Dile benden favori parçanı
Tüm gün diline dolanan o şarkıyı
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Ayşe Hatun Önal:
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Aklım karışık
Yanımdaki araba yanaşık
İçindeki artist yılışık
Cuma gecesi trafik sıkışık!
Bir ışık yansa, trafik aksa
Bütün kızlar toplansak
Gecelere aksak, zıplayıp dursak
Radyoda bizim parçayı tuttursak!