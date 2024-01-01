Ege Çubukçu

Hey bu benim favori parçam, diyorsan; Eğlenceye devam Kıyak parçalar ve kıyak ortam için işte numaram *** Radiopop istek hattı Güneşli bir yaz akşamı Yepyeni bir saat günün ilk istek parçası; Ayşe Hatun Sarılmandan belli Kırıcan mı belimi? Çok canım acıdı çeksene elini!! Millet bu parçaya bayılıyor Diskoda dans ediyor deli gibi Hepsinden önce, çevir sihirli 7 numarayı bence Bana ulaş Dile benden favori parçanı Tüm gün diline dolanan o şarkıyı *** Ayşe Hatun Önal: *** Aklım karışık Yanımdaki araba yanaşık İçindeki artist yılışık Cuma gecesi trafik sıkışık! Bir ışık yansa, trafik aksa Bütün kızlar toplansak Gecelere aksak, zıplayıp dursak Radyoda bizim parçayı tuttursak!