Ege Çubukçu

İnleyen Nağmeler.feat Ferhat Göçer Kalbimden geçen hiçbir şey Senin gibi kendini özletmedi... Tek yaşadığım şey sen olmasan da Bir tek sensizlik zor geldi... Birçok Şey kaybettim hayatta Bir tek sensizlik koyverdi… Giden gitti derdim hep ama Bir tek sensizlik buna son verdi Içimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar. Ruhum sensizlik anlar. Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye. FERHAT: İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rûyâ ki orda hep şarkılar vardı (2x) Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) Arzular orada, zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı (2x) EGE: Kaybolduğum her anını içinde kendimi bulduğumdun Çözemediğim yanlışlar içinde belki de bildiğim tek doğruydun Karşı koyamadığım sağ duyum Kana kana içtiğim can suyumdun Donusun beklediğim tek umuttu Dostlar söylese de o unuttu İçimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar Ruhum sensizlik anlar Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye... FERHAT: Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) EGE: Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye...

Bir Zamanlar Deli Gönlüm Ele avuca sığmazdı deli gönlüm Bir zamanlar nerdeydi şimdi nerde *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Aklım başka Duygularım başka yerde *** Bir deli rüzgar savurdu Beni böyle umutlu tutsak Benim altın kafeste *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Zincirleri yüreğimin artık sende *** Yok ağlatamaz asla beni Bir gün ayrılık Pişmanlığım nefret olmaz Öfke olmaz Senden daha acı bir hasret bulunmaz *** İster güneş ol yak beni Yağmurum ol ağlat beni Acılarla sevinçlerle yaşat beni

Firuze Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yılları Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgar gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze