Ege Çubukçu

Kalbimden geçen hiçbir şey Senin gibi kendini özletmedi... Tek yaşadığım şey sen olmasan da Bir tek sensizlik zor geldi... Birçok Şey kaybettim hayatta Bir tek sensizlik koyverdi… Giden gitti derdim hep ama Bir tek sensizlik buna son verdi Içimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar. Ruhum sensizlik anlar. Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye. FERHAT: İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rûyâ ki orda hep şarkılar vardı (2x) Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) Arzular orada, zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı (2x) EGE: Kaybolduğum her anını içinde kendimi bulduğumdun Çözemediğim yanlışlar içinde belki de bildiğim tek doğruydun Karşı koyamadığım sağ duyum Kana kana içtiğim can suyumdun Donusun beklediğim tek umuttu Dostlar söylese de o unuttu İçimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar Ruhum sensizlik anlar Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye... FERHAT: Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) EGE: Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye...