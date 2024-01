Ege Çubukçu

Duygularımın bittiği yerde Düşüncelerim başlar Bir gölge gibi peşime düşer hatalar Kim bilir nerede, nerede yanıldım Hangi duyguda aşkta Kim bilir nerede kayboldu umut Hangi delice yanlışta *** Bir zamanlar hiçtim bir yol seçtim Bir çok anı ektim Yılllarca biçtim her bir deneyimi Çok acı çektim düştüğüm yerden Bir daha geçtim bittiği yerde duygularımın Takip edildim bir daha düştüm Hatalarımla yüzleştim Her kavgamda bir daha gençleştim Her yumrukta bir daha düzleştim Kendimle son bir kez daha sözleştim Yer yer çok durup sessizleştim İçten içe yanıp közleştim, çünkü *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar *** Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem *** Der miydim bul da kurtul Vur da dur dur da bu kötü gideni Sebepsiz gidişi sor da sordur Yolda dur dur da al ifadesini Sakladığım her giz de bir iz belliydi Yaklaştıkça bunu bildirdim Yarattığın her özde bir gözde Vardı mutlak bilemediğim Aklımdan silmediğin bir ben var ya Ben artık o benden de farklı biriyim Şimdilik aklımdaki tek fikrim Buna son vermeli ve de görmeliyim Her adımını ki büyük adımlarla Bana yaklaştığının farkında Ve ardında yüklü bir çekle Hesabı bana yazdırmakta Kazdırmakta bu dipsiz kuyuyu Kazdıkça bir çok şeyi farkettim Kim bilir nerede hata yaptım diyerek Her hatayı kendime mal ettim *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem