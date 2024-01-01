Ege Çubukçu

İsyan Etsem feat Ajda Pekkan Duygularımın bittiği yerde Düşüncelerim başlar Bir gölge gibi peşime düşer hatalar Kim bilir nerede, nerede yanıldım Hangi duyguda aşkta Kim bilir nerede kayboldu umut Hangi delice yanlışta *** Bir zamanlar hiçtim bir yol seçtim Bir çok anı ektim Yılllarca biçtim her bir deneyimi Çok acı çektim düştüğüm yerden Bir daha geçtim bittiği yerde duygularımın Takip edildim bir daha düştüm Hatalarımla yüzleştim Her kavgamda bir daha gençleştim Her yumrukta bir daha düzleştim Kendimle son bir kez daha sözleştim Yer yer çok durup sessizleştim İçten içe yanıp közleştim, çünkü *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar *** Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem *** Der miydim bul da kurtul Vur da dur dur da bu kötü gideni Sebepsiz gidişi sor da sordur Yolda dur dur da al ifadesini Sakladığım her giz de bir iz belliydi Yaklaştıkça bunu bildirdim Yarattığın her özde bir gözde Vardı mutlak bilemediğim Aklımdan silmediğin bir ben var ya Ben artık o benden de farklı biriyim Şimdilik aklımdaki tek fikrim Buna son vermeli ve de görmeliyim Her adımını ki büyük adımlarla Bana yaklaştığının farkında Ve ardında yüklü bir çekle Hesabı bana yazdırmakta Kazdırmakta bu dipsiz kuyuyu Kazdıkça bir çok şeyi farkettim Kim bilir nerede hata yaptım diyerek Her hatayı kendime mal ettim *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem

Cezayir Menekşesi Yine kar yağıyor sokaklara Sana yar yol bulamıyorum Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Yaptığın cezaya girer senin Gün olur her alev küllenir Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi Gözlerin Cezayir Menekşesi *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor *** İmdat yine mi yol İmdat yine mi kar İmdat yine mi karlardan Yollar örtülüyor

Divane Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mi dünyada askından başka Yandı derken söner gibidir *** Her derdime yar ortağım ol da Gökten melekler iner gibidir o zaman Al aşkını yar ah ver aşkını yar Aşk kışın doğan güneşler gibidir *** Sana yine muhtacım Gel benim baş tacım yar Bana yine sen lazımsın Gel benim sultanım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar *** Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada *** Hele bir anla aşkı zamanla Kışlar bahara döner gibidir Var mı dünyada aşkından başka Aşk sevdiğim şehirler gibidir *** Her derdime yar ortağım ol da Gökten melekler iner gibidir o zaman Al aşkını yar ah ver aşkını yar Aşk kışın doğan güneşler gibidir *** *** Yeri göğü deldin yar Bana geri geldin mi yar Bana divane diyorlar Yok artık uslandım yar *** Ay aman yar sana Söylemeliyim içimde tutamam yar *** Tutamam yar unutamam yar Ölüm var dünyada

Gel Benimle Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür *** Gel benimle çok çok uzaklara Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir Gel benimle bilinmez duraklara Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür *** Bırak Dudaklarından benler okunsun Bırak ellerim saçlarına dokunsun *** Bırak kulaklarımdan sesin uğulsun Bırak Ellerim saçlarına dokunsun *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak sadece sen ve ben.. *** Söz veriyorum her şey çok güzel olacak sadece sen ve ben..

Kumralım Hüzünler başıma vurdu yine Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında *** Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen Söyle kumralım için sızlamaz mı Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Sahip olduğum her şeydin Her şeyimi alıp gittin *** Bu kaçıncı hasretim aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi *** Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydır Söyle kumralım ben adımı unuttum Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti Söyle kumralım benim adım neydi