Divane Şarkı Sözleri
Ege Çubukçu Divane şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ege Çubukçu Divane şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Divane sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Duygularımın bittiği yerde
Düşüncelerim başlar
Bir gölge gibi peşime düşer hatalar
Kim bilir nerede, nerede yanıldım
Hangi duyguda aşkta
Kim bilir nerede kayboldu umut
Hangi delice yanlışta
***
Bir zamanlar hiçtim bir yol seçtim
Bir çok anı ektim
Yılllarca biçtim her bir deneyimi
Çok acı çektim düştüğüm yerden
Bir daha geçtim bittiği yerde duygularımın
Takip edildim bir daha düştüm
Hatalarımla yüzleştim
Her kavgamda bir daha gençleştim
Her yumrukta bir daha düzleştim
Kendimle son bir kez daha sözleştim
Yer yer çok durup sessizleştim
İçten içe yanıp közleştim, çünkü
***
Tüm gerçekler gözümün önünde
Kaybettiğim her şeyler beraber
Senelerce değer verdiğim şeyler
Şimdi neredeler
***
Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar
Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar
***
Çıkmaz bir yol sanki
Sonu gelmez yollardan biri
Işık yaksan ve bulsan beni
Kollarımdan tutsan benim
***
İsyan etsem belki bir an içimden
İsyan etsem yaşadığım gerçeğe
İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye
İsyan etsem
***
Der miydim bul da kurtul
Vur da dur dur da bu kötü gideni
Sebepsiz gidişi sor da sordur
Yolda dur dur da al ifadesini
Sakladığım her giz de bir iz belliydi
Yaklaştıkça bunu bildirdim
Yarattığın her özde bir gözde
Vardı mutlak bilemediğim
Aklımdan silmediğin bir ben var ya
Ben artık o benden de farklı biriyim
Şimdilik aklımdaki tek fikrim
Buna son vermeli ve de görmeliyim
Her adımını ki büyük adımlarla
Bana yaklaştığının farkında
Ve ardında yüklü bir çekle
Hesabı bana yazdırmakta
Kazdırmakta bu dipsiz kuyuyu
Kazdıkça bir çok şeyi farkettim
Kim bilir nerede hata yaptım diyerek
Her hatayı kendime mal ettim
***
Tüm gerçekler gözümün önünde
Kaybettiğim her şeyler beraber
Senelerce değer verdiğim şeyler
Şimdi neredeler
***
Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar
Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar
Çıkmaz bir yol sanki
Sonu gelmez yollardan biri
Işık yaksan ve bulsan beni
Kollarımdan tutsan benim
***
İsyan etsem belki bir an içimden
İsyan etsem yaşadığım gerçeğe
İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye
İsyan etsem
-
Yine kar yağıyor sokaklara
Sana yar yol bulamıyorum
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Dinlenmiyor şu gönlümün kavuşmak endişesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Yaptığın cezaya girer senin
Gün olur her alev küllenir
Küllenmiyor şu yangının büyüyor hay aksi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
Şu yağan karlar gönlümün cezai müeyyidesi
Gözlerin Cezayir Menekşesi
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
***
İmdat yine mi yol
İmdat yine mi kar
İmdat yine mi karlardan
Yollar örtülüyor
-
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mi dünyada askından başka
Yandı derken söner gibidir
***
Her derdime yar ortağım ol da
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aşkını yar ah ver aşkını yar
Aşk kışın doğan güneşler gibidir
***
Sana yine muhtacım
Gel benim baş tacım yar
Bana yine sen lazımsın
Gel benim sultanım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
***
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
***
Hele bir anla aşkı zamanla
Kışlar bahara döner gibidir
Var mı dünyada aşkından başka
Aşk sevdiğim şehirler gibidir
***
Her derdime yar ortağım ol da
Gökten melekler iner gibidir o zaman
Al aşkını yar ah ver aşkını yar
Aşk kışın doğan güneşler gibidir
***
***
Yeri göğü deldin yar
Bana geri geldin mi yar
Bana divane diyorlar
Yok artık uslandım yar
***
Ay aman yar sana
Söylemeliyim içimde tutamam yar
***
Tutamam yar unutamam yar
Ölüm var dünyada
-
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür
***
Gel benimle çok çok uzaklara
Hüzünlerini bir parça aşkla değiştir
Gel benimle bilinmez duraklara
Mevsimlerini bir dalga yaza dönüştür
***
Bırak
Dudaklarından benler okunsun
Bırak
ellerim saçlarına dokunsun
***
Bırak
kulaklarımdan sesin uğulsun
Bırak
Ellerim saçlarına dokunsun
***
Söz veriyorum
her şey çok güzel olacak
sadece sen ve ben..
***
Söz veriyorum
her şey çok güzel olacak
sadece sen ve ben..
-
Hüzünler başıma vurdu yine
Sevginin çıkmaz yollarında senin dolaylarında
Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma
Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında
***
Orda her kiminleysen belki sevgilinleysen
Söyle kumralım için sızlamaz mı
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Sahip olduğum her şeydin
Her şeyimi alıp gittin
***
Bu kaçıncı hasretim aylardan hangi aydır
Söyle kumralım ben adımı unuttum
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
***
Ne zaman güneş doğar aylardan hangi aydır
Söyle kumralım ben adımı unuttum
Bilmem hatırlar mısın gözlerim ne renkti
Söyle kumralım benim adım neydi
-
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zaman daha yavaşlamalı dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Ellerin eskisi gibi beyaz mı
Bana bunları o ellerle mi yazdın
***
Ah yeniden başlamalı dersen
Zamanı var beklemeli dersen
Beklemek eskisi gibi kolay mı
Zaman geçmiyor zaman yalan mı
***
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
Yine karşılaşırız
Dünya küçük aşkın büyük
***
Mevsimler dönünce yaza
Kuşlar döner pişman
Şimdi sen mi ben mi
Kim suçlu kimse yar
***
Voltalar atıyorlar
İçimde pişmanlıklar
Şimdi sen mi ben mi
Kıydılar ikimize
***
Çok mu kolay
Bu son demesi
Vermiyorum ki son nefesi
Sen ne yazarsan yaz ey sevgili
Mektupla biten ömrümce sürmeli
Yok sensiz olmaz
-
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