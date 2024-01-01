Ege Çubukçu

Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan Kaderini silemez ona gücü yetmeyen Değerini bilemez sevenini kaybetmeyen *** Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan *** Altımda mavi Üstümde kot ceket fiyaka Kız Lady Gaga hastası düşmüyor telefondan eli a! Üst üste mesajlar bir gidecekmiş dönmeyecekmiş geri Bu değiştirir her şeyi ters yüz eder tüm gerçeği Ah bak bu bir sonun değil yeni bir başlangıcın hediyesi *** Kullandığın her git kelimesi Seni bana daha çok itiyor geçmiyor etkisi Bırak inadı haydi çık odamdan Yönümüz aynı unutamaz Evet işte öyle sakın durma bu gece bu sar! *** Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla Hadi ben ol dayanabiliyorsan Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan Kaybolup git acele ediyorsan Ve unut git becerebiliyorsan