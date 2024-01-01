Proje Şarkı Sözleri
Ege Çubukçu Proje şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Ege Çubukçu Proje şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Proje sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
Kaderini silemez ona gücü yetmeyen
Değerini bilemez sevenini kaybetmeyen
***
Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla
Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla
Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
***
Altımda mavi
Üstümde kot ceket fiyaka
Kız Lady Gaga hastası düşmüyor telefondan eli a!
Üst üste mesajlar bir gidecekmiş dönmeyecekmiş geri
Bu değiştirir her şeyi ters yüz eder tüm gerçeği
Ah bak bu bir sonun değil yeni bir başlangıcın hediyesi
***
Kullandığın her git kelimesi
Seni bana daha çok itiyor geçmiyor etkisi
Bırak inadı haydi çık odamdan
Yönümüz aynı unutamaz
Evet işte öyle sakın durma bu gece bu sar!
***
Acılardan kaçamazsın bir kanat kalp çarpmasıyla
Anılardan uçamazsın yapamazsın başkasıyla
Hadi ben ol dayanabiliyorsan
Acı kalmaz dinecektir sanıyorsan
Kaybolup git acele ediyorsan
Ve unut git becerebiliyorsan
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Bilirim yapamazsın onla bunla
Acıyı arıyorsun zorla
Çiziyor aşkı kalbin renksiz tonda
Sonunu kaderinden sorma
***
Hep bir adım uzak, sözlerine bi' bak
Sanki senin için biçimsiz
Yüreğin mi tuzak? Gözlerine bi' bak
Sebebin sonucu seçimsiz
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Bilirim yapamazsın onla bunla
Acıyı arıyorsun zorla
Çiziyor aşkı kalbin renksiz tonda
Sonunu kaderinden sorma
***
Hep bir adım uzak, sözlerine bi' bak
Sanki senin için biçimsiz
Yüreğin mi tuzak? Gözlerine bi' bak
Sebebin sonucu seçimsiz
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
***
Gidenin yeri de hiç dolmaz sanma
Yanılıp yalnızlıkta kalma
Yalanın ateşi kor olmaz sanma
Büyütür acını zamanla
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