Bir De Baktım Şarkı Sözleri
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Ege Çubukçu
Bir De Baktım
-
Her şeyin bir sonu varsa
Burdayım sonuna kadar
***
Hayattan alıp başını
Çekip gitmek istiyorsan
Hiç durma bas gaza
Aldırma söze saza
Hiç gelme göze naza
Baydıkça her bir sonra alınacak kaza raza
***
Kalbinde büyütüğün hayellerin
Seninle sonsuza kadar sürsün istiyorsan
Bağır avazın çıkana kadar
Herşeyin bir sonu varsa
Burdayım sonuna kadar
***
Kalbinde büyütüğün hayellerin
Seninle sonsuza kadar sürsün istiyorsan
Bağır avazın çıkana kadar
***
Bir çok şey için çaba sarfettim
Haracıya göz gelmeyi tarz ettim
Kendimi tek dost arz ettim
Ayakta kalmayı farz ettım
Sarsıldıkça isyan ettim
Geride kalanları ziyan ettim
Hep sonunda bende çark ettik
Her hatam için kendimi affettim
-
Neler görmüşüm
Ne dertler örmüşüm
Hoşuma gitmese de kimleri üzmüşüm
***
Herkes eğriyken düzmüşüm
Noktayi koyan sözmüşüm
Çizmişim üstünü yanlışların
Küllerin arasinda bir közmüşüm
***
(bridge)
Baktım..bir de baktım
Ben bir de baktım
Bir de baktım
***
(verse 1)
Hmm...bir de baktım, sona doğru gelmişim
Bazılarına göre ermişim
Bazısı diyor ki delirmişim
Doğruyu yanlışı eritmişim, bi potada
Bi kota dolu günahla bi oda dolu
Sevapla tarihe gecmişim
Tekmişim kimine gore hiçmişim
Aç sözlüğü gör ne kadar eksiymişim
Göründüğümden genç
Bir zamanlar saf, temizmişim
Duygularımı gizlermişim
Sadece etrafı izlermişim
Benmişim tüm suçları işleyen
Ben miyim tek yerini beğenmeyen
Yoksa sen de bu oyuna dahil misin
Bir de baktiğin sen değil misin?
***
Baktım..bir de baktım
Ben bir de baktım
Bir de baktım
-
Duygularımın bittiği yerde
Düşüncelerim başlar
Bir gölge gibi peşime düşer hatalar
Kim bilir nerede, nerede yanıldım
Hangi duyguda aşkta
Kim bilir nerede kayboldu umut
Hangi delice yanlışta
***
Bir zamanlar hiçtim bir yol seçtim
Bir çok anı ektim
Yılllarca biçtim her bir deneyimi
Çok acı çektim düştüğüm yerden
Bir daha geçtim bittiği yerde duygularımın
Takip edildim bir daha düştüm
Hatalarımla yüzleştim
Her kavgamda bir daha gençleştim
Her yumrukta bir daha düzleştim
Kendimle son bir kez daha sözleştim
Yer yer çok durup sessizleştim
İçten içe yanıp közleştim, çünkü
***
Tüm gerçekler gözümün önünde
Kaybettiğim her şeyler beraber
Senelerce değer verdiğim şeyler
Şimdi neredeler
***
Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar
Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar
***
Çıkmaz bir yol sanki
Sonu gelmez yollardan biri
Işık yaksan ve bulsan beni
Kollarımdan tutsan benim
***
İsyan etsem belki bir an içimden
İsyan etsem yaşadığım gerçeğe
İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye
İsyan etsem
***
Der miydim bul da kurtul
Vur da dur dur da bu kötü gideni
Sebepsiz gidişi sor da sordur
Yolda dur dur da al ifadesini
Sakladığım her giz de bir iz belliydi
Yaklaştıkça bunu bildirdim
Yarattığın her özde bir gözde
Vardı mutlak bilemediğim
Aklımdan silmediğin bir ben var ya
Ben artık o benden de farklı biriyim
Şimdilik aklımdaki tek fikrim
Buna son vermeli ve de görmeliyim
Her adımını ki büyük adımlarla
Bana yaklaştığının farkında
Ve ardında yüklü bir çekle
Hesabı bana yazdırmakta
Kazdırmakta bu dipsiz kuyuyu
Kazdıkça bir çok şeyi farkettim
Kim bilir nerede hata yaptım diyerek
Her hatayı kendime mal ettim
***
Tüm gerçekler gözümün önünde
Kaybettiğim her şeyler beraber
Senelerce değer verdiğim şeyler
Şimdi neredeler
***
Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar
Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar
Çıkmaz bir yol sanki
Sonu gelmez yollardan biri
Işık yaksan ve bulsan beni
Kollarımdan tutsan benim
***
İsyan etsem belki bir an içimden
İsyan etsem yaşadığım gerçeğe
İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye
İsyan etsem
-
-
Adımı söylediğim her saniye biri ölüyorsa
Bir diğerinde de yeni biri doğuyor
Gözünü kırptığın her saniye gülüyorsan
Açtığında orda neler oluyor
***
Doğanın kanunu asit yağmuru
Tenine değse de yüreğin kupkuru
Gücüne gitse de nefesin tutkunu
İçine çekmeye derdini yok sonu
***
Zaman işliyor tik-tak
Hayatta dur-kalk
Her seferinde arkanı kolla dikkat
Dertlere bir bak
Gerekirse yak; tüm geçmişi
Bir tek ileriye bak
Gerideki sendin
Şimdiki sensin
Yine bir tek sen geldin
Tüm sorunlarınla yüzleşmeye
Tüm oyunlarıyla güçleşmeye başlarken;
Bildiğin her yemi yut
Kalbinde büyüttüğün her soyut, duyguyu uyut
Kurguyu unut
Geride kalan her sorguyu bulup bir tek sonuç alacaksın;
Eğer tek bir dost varsa
O da bir tek yek karşındaysa
Aklındaysa bu son çağrı
Yağmurla diner her bir ağrı
-
-
Kalbimden geçen hiçbir şey
Senin gibi kendini özletmedi...
Tek yaşadığım şey sen olmasan da
Bir tek sensizlik zor geldi...
Birçok Şey kaybettim hayatta
Bir tek sensizlik koyverdi…
Giden gitti derdim hep ama
Bir tek sensizlik buna son verdi
Içimden bir ses adını yoklar
Ruhumu sarar.
Ruhum sensizlik anlar.
Gidişini seyrettim her saniye
Gülüşünü eklediğim her gamzeye...
Daha da çok özlediğimi eklettim
Gidişinle inlettiğim her nameye.
FERHAT:
İnleyen nağmeler ruhumu sardı
Bir rûyâ ki orda hep şarkılar vardı (2x)
Uçan kuşlar, martılar,
Yeşil, tatlı bir bahâr,
Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x)
Arzular orada, zevk oradaydı
Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı (2x)
EGE:
Kaybolduğum her anını içinde
kendimi bulduğumdun
Çözemediğim yanlışlar içinde
belki de bildiğim tek doğruydun
Karşı koyamadığım sağ duyum
Kana kana içtiğim can suyumdun
Donusun beklediğim tek umuttu
Dostlar söylese de o unuttu
İçimden bir ses adını yoklar
Ruhumu sarar
Ruhum sensizlik anlar
Gidişini seyrettim her saniye
Gülüşünü eklediğim her gamzeye...
Daha da çok özlediğimi eklettim
Gidişinle inlettiğim her nameye...
FERHAT:
Uçan kuşlar, martılar,
Yeşil, tatlı bir bahâr,
Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x)
EGE:
Gülüşünü eklediğim her gamzeye...
Daha da çok özlediğimi eklettim
Gidişinle inlettiğim her nameye...
-
Neler görmüşüm
Ne dertler örmüşüm
Hoşuma gitmese de kimleri üzmüşüm
***
Herkes eğriyken düzmüşüm
Noktayi koyan sözmüşüm
Çizmişim üstünü yanlışların
Küllerin arasinda bir közmüşüm
***
(bridge)
Baktım..bir de baktım
Ben bir de baktım
Bir de baktım
***
(verse 1)
Hmm...bir de baktım, sona doğru gelmişim
Bazılarına göre ermişim
Bazısı diyor ki delirmişim
Doğruyu yanlışı eritmişim, bi potada
Bi kota dolu günahla bi oda dolu
Sevapla tarihe gecmişim
Tekmişim kimine gore hiçmişim
Aç sözlüğü gör ne kadar eksiymişim
Göründüğümden genç
Bir zamanlar saf, temizmişim
Duygularımı gizlermişim
Sadece etrafı izlermişim
Benmişim tüm suçları işleyen
Ben miyim tek yerini beğenmeyen
Yoksa sen de bu oyuna dahil misin
Bir de baktiğin sen değil misin?
***
Baktım..bir de baktım
Ben bir de baktım
Bir de baktım
-
-