Ege Çubukçu

Sonuna Kadar Her şeyin bir sonu varsa Burdayım sonuna kadar *** Hayattan alıp başını Çekip gitmek istiyorsan Hiç durma bas gaza Aldırma söze saza Hiç gelme göze naza Baydıkça her bir sonra alınacak kaza raza *** Kalbinde büyütüğün hayellerin Seninle sonsuza kadar sürsün istiyorsan Bağır avazın çıkana kadar Herşeyin bir sonu varsa Burdayım sonuna kadar *** Kalbinde büyütüğün hayellerin Seninle sonsuza kadar sürsün istiyorsan Bağır avazın çıkana kadar *** Bir çok şey için çaba sarfettim Haracıya göz gelmeyi tarz ettim Kendimi tek dost arz ettim Ayakta kalmayı farz ettım Sarsıldıkça isyan ettim Geride kalanları ziyan ettim Hep sonunda bende çark ettik Her hatam için kendimi affettim

Bir De Baktım.feat Pamela Neler görmüşüm Ne dertler örmüşüm Hoşuma gitmese de kimleri üzmüşüm *** Herkes eğriyken düzmüşüm Noktayi koyan sözmüşüm Çizmişim üstünü yanlışların Küllerin arasinda bir közmüşüm *** (bridge) Baktım..bir de baktım Ben bir de baktım Bir de baktım *** (verse 1) Hmm...bir de baktım, sona doğru gelmişim Bazılarına göre ermişim Bazısı diyor ki delirmişim Doğruyu yanlışı eritmişim, bi potada Bi kota dolu günahla bi oda dolu Sevapla tarihe gecmişim Tekmişim kimine gore hiçmişim Aç sözlüğü gör ne kadar eksiymişim Göründüğümden genç Bir zamanlar saf, temizmişim Duygularımı gizlermişim Sadece etrafı izlermişim Benmişim tüm suçları işleyen Ben miyim tek yerini beğenmeyen Yoksa sen de bu oyuna dahil misin Bir de baktiğin sen değil misin? *** Baktım..bir de baktım Ben bir de baktım Bir de baktım

İsyan Etsem feat Ajda Pekkan Duygularımın bittiği yerde Düşüncelerim başlar Bir gölge gibi peşime düşer hatalar Kim bilir nerede, nerede yanıldım Hangi duyguda aşkta Kim bilir nerede kayboldu umut Hangi delice yanlışta *** Bir zamanlar hiçtim bir yol seçtim Bir çok anı ektim Yılllarca biçtim her bir deneyimi Çok acı çektim düştüğüm yerden Bir daha geçtim bittiği yerde duygularımın Takip edildim bir daha düştüm Hatalarımla yüzleştim Her kavgamda bir daha gençleştim Her yumrukta bir daha düzleştim Kendimle son bir kez daha sözleştim Yer yer çok durup sessizleştim İçten içe yanıp közleştim, çünkü *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar *** Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem *** Der miydim bul da kurtul Vur da dur dur da bu kötü gideni Sebepsiz gidişi sor da sordur Yolda dur dur da al ifadesini Sakladığım her giz de bir iz belliydi Yaklaştıkça bunu bildirdim Yarattığın her özde bir gözde Vardı mutlak bilemediğim Aklımdan silmediğin bir ben var ya Ben artık o benden de farklı biriyim Şimdilik aklımdaki tek fikrim Buna son vermeli ve de görmeliyim Her adımını ki büyük adımlarla Bana yaklaştığının farkında Ve ardında yüklü bir çekle Hesabı bana yazdırmakta Kazdırmakta bu dipsiz kuyuyu Kazdıkça bir çok şeyi farkettim Kim bilir nerede hata yaptım diyerek Her hatayı kendime mal ettim *** Tüm gerçekler gözümün önünde Kaybettiğim her şeyler beraber Senelerce değer verdiğim şeyler Şimdi neredeler *** Tüm dostlar tüm aşklar uğruna akan yaşlar Yarışlar kazançlar kat edilen bu yollar Çıkmaz bir yol sanki Sonu gelmez yollardan biri Işık yaksan ve bulsan beni Kollarımdan tutsan benim *** İsyan etsem belki bir an içimden İsyan etsem yaşadığım gerçeğe İsyan etsem belli etmem içimdekileri kimseye İsyan etsem

Asit Yağmuru Adımı söylediğim her saniye biri ölüyorsa Bir diğerinde de yeni biri doğuyor Gözünü kırptığın her saniye gülüyorsan Açtığında orda neler oluyor *** Doğanın kanunu asit yağmuru Tenine değse de yüreğin kupkuru Gücüne gitse de nefesin tutkunu İçine çekmeye derdini yok sonu *** Zaman işliyor tik-tak Hayatta dur-kalk Her seferinde arkanı kolla dikkat Dertlere bir bak Gerekirse yak; tüm geçmişi Bir tek ileriye bak Gerideki sendin Şimdiki sensin Yine bir tek sen geldin Tüm sorunlarınla yüzleşmeye Tüm oyunlarıyla güçleşmeye başlarken; Bildiğin her yemi yut Kalbinde büyüttüğün her soyut, duyguyu uyut Kurguyu unut Geride kalan her sorguyu bulup bir tek sonuç alacaksın; Eğer tek bir dost varsa O da bir tek yek karşındaysa Aklındaysa bu son çağrı Yağmurla diner her bir ağrı

İnleyen Nağmeler.feat Ferhat Göçer Kalbimden geçen hiçbir şey Senin gibi kendini özletmedi... Tek yaşadığım şey sen olmasan da Bir tek sensizlik zor geldi... Birçok Şey kaybettim hayatta Bir tek sensizlik koyverdi… Giden gitti derdim hep ama Bir tek sensizlik buna son verdi Içimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar. Ruhum sensizlik anlar. Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye. FERHAT: İnleyen nağmeler ruhumu sardı Bir rûyâ ki orda hep şarkılar vardı (2x) Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) Arzular orada, zevk oradaydı Bir deniz ki aşk dolu dalgalar vardı (2x) EGE: Kaybolduğum her anını içinde kendimi bulduğumdun Çözemediğim yanlışlar içinde belki de bildiğim tek doğruydun Karşı koyamadığım sağ duyum Kana kana içtiğim can suyumdun Donusun beklediğim tek umuttu Dostlar söylese de o unuttu İçimden bir ses adını yoklar Ruhumu sarar Ruhum sensizlik anlar Gidişini seyrettim her saniye Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye... FERHAT: Uçan kuşlar, martılar, Yeşil, tatlı bir bahâr, Gülen, şen sevdâlılar vardı. (2x) EGE: Gülüşünü eklediğim her gamzeye... Daha da çok özlediğimi eklettim Gidişinle inlettiğim her nameye...